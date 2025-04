W 30 proc. przypadków choroba ta przebiega wręcz bezobjawowo. Nie zawsze jednak chory ma takie szczęście. Niekiedy sarkoidoza prowadzi do bardzo poważnych problemów ze zdrowiem - charakterystyczne dla niej zmiany ziarninowe gromadzą się w narządach wewnętrznych, najczęściej w płucach i uszkadzają je. Zmiany mogą pojawić się także w skórze, gałkach ocznych, śliniankach, wątrobie, nerkach, śledzionie. Warto wiedzieć, na jakie objawy zwrócić uwagę, by w porę rozpocząć leczenie.

Reklama

Objawy płucne sarkoidozy

Sarkoidoza najczęściej atakuje właśnie płuca. Charakterystyczne dla sarkoidozy płuc są: kaszel, ból w klatce piersiowej, ucisk za mostkiem, przewlekłe uczucie zmęczenia.

Jak wygląda leczenie sarkoidozy płuc?

Objawy skórne sarkoidozy

Skórne objawy sarkoidozy pojawiają się w ok. 20 proc. wszystkich przypadków sarkoidozy. Charakterystyczne dla niej są nacieki na przedniej stronie podudzi (tzw. rumień guzowaty). Do tego dochodzą drobne owrzodzenia, przebarwienia, grudki. Niekiedy objawom skórnym towarzyszy także wypadanie włosów.

Objawy oczne sarkoidozy

W przypadku sarkoidozy ocznej w oczach pojawiają się ziarniaki, które mogą prowadzić nawet do utraty wzroku. Problem ten dotyczy ok. 30 proc. chorych. Ostry proces zapalny dotyczy zazwyczaj jednej gałki ocznej. Jeśli choroba ma charakter przewlekły, zmiany pojawiają się w obu oczach. Zwykle są to: zapalenie tęczówki (ostre i przewlekłe), zapalenie ciała szklistego i w obrębie siatkówki.

Reklama

Objawy neurologiczne sarkoidozy

Jeśli sarkoidoza dotyka układu nerwowego nazywa się ją neurosarkoidozą. Najczęściej atakowane przez nią są nerwy czaszkowe (pojawia się porażenie nerwów twarzy). Objawy te są nagłe mają charakter przemijający. Niekiedy neurosarkoidoza zaburza działanie nerwów wzrokowych, podniebienia, słuchu.