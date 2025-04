Gruźlica jest chorobą wywołana przez prątek gruźlicy. Bakte

Reklama

ria ta może przetrwać w organizmie w stanie „uśpienia” wiele lat. Do jej rozwoju dochodzi, gdy organizm jest słaby, nie ma biologicznych sił do obrony. Może to wynikać ze złych warunków lub niehigienicznego trybu życia - pracy ponad siły, stresu, niewyspania, używek.

Nie leczona choroba może prowadzić do śmierci. Gruźlica to choroba, którą najłatwiej zarazić się drogą kropelkową, toteż zakażeniu sprzyja kontakt z chorą, nie leczącą się osobą. Człowiek taki kichając, lub kaszląc uwalnia prątki gruźlicy, które unosząc się w powietrzu stanowią niebezpieczeństwo dla innych osób.

Objawy

Początkowo choroba przebiega bezobjawowo, jednak z czasem pojawiają się symptomy takie jak:

utrata wagi, brak apetytu,

kaszel, któremu towarzyszy odksztuszanie,

nocne poty,

stany gorączkowe,

osłabienie,

ból w klatce piersiowej,

duszności

Leczenie

W pierwszej fazie leczenia, w przypadku prątkowania są jednocześnie podawane trzy lub cztery leki. Współczesny program leczenia gruźlicy trwa od 6 do 9 miesięcy, natomiast warunkiem powodzenia jest prowadzenie go w warunkach bezpośredniego nadzoru leczenia, czyli dopilnowania, aby pacjent zażywał leki w sposób regularny. Po przyjęciu pierwszej porcji leków wiele dolegliwości mija. Mimo to nie wolno przerywać kuracji i zmieniać dawek, bo gdy znów poczujemy się gorzej i zaczniemy brać te same środki, już nie będą działały. Wtedy konieczne stanie się podawanie leków znacznie silniejszych.

Reklama

Gruźlica jest dziś chorobą, której na pewno nie trzeba się bać, trzeba jednak koniecznie o niej pamiętać.