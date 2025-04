Nie ma się czego obawiać

W zasadzie chciałoby się powiedzieć, że faktycznie nie powinniśmy się obawiać sarkoidozy, ponieważ choroba ma dużą tendencję do samoograniczenia. Ogólnie w sarkoidozie ostrej i przewlekłej zdrowieje 80% chorych. W ostrej, łagodniejszej formie zdrowieje 90% chorych w I stadium. W II stadium zdrowieje 60% jednak w III stadium remisję obserwuje się u ledwie 10-20% chorych. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że zwykle wyleczenie następuje w przeciągu 2 lat.

Sarkoidozy nie można lekceważyć

Oczywiście sarkoidoza jest zarazem bardzo wymagającą chorobą, ponieważ lecenie często trwa wiele lat. Podczas terapii następują okresy remisji i nawrotów. Dzieje się tak w 15-20% przypadków zachorowań. Co gorsza 1-5% chorych umiera w jej wyniku. Jak więc widać jest to jednostka chorobowa, której nie można lekceważyć. Szczęśliwie sarkoidoza jest chorobą rzadką.

Prawda leży po środku

W świetle powyższych danych można powiedzieć, że sarkoidaoza jest śmiertelną chorobą i jednocześnie, że to jedno z lżejszych zachorowań. Jednak tak naprawdę ważne jest to, jakie niesie ze sobą powikłania i jak dotkliwe są objawy sarkoidozy. A w sarkoidozie wachlarz dolegliwości jest bardzo duży. Od chorych przewlekle nieodczuwających żadnych dolegliwości po osoby mające duże dolegliwości układu naczyniowego i oddechowego. Przede wszystkim duszność i trudność w oddychaniu są objawem najbardziej dokuczliwym. W wyniku choroby płuca włóknieją i znacznie gorzej spełniają swoje podstawowe zadanie, czyli dostarczanie tlenu do krwi. Zaburzenia pracy serca jako powikłanie sarkoidozy także mogą dawać nieprzyjemnie uczucie kołatania serca, jednak co gorsza mogą prowadzić do jego niewydolności. Inną grupą objawów, które są dokuczliwe są, bez wątpienia, zmiany skórne. Za zwyczaj przechodzą same jednak w formie przewlekłej nie tylko są szpecące lecz również bolesne. Gdy do tych objawów dodamy rzadziej występujące odkładanie się kamieni nerkowych czy zwyrodnienia kostne mamy pełen obraz sarkoidozy.

Jak więc widać sarkoidoza jest chorobą relatywnie łagodną jednak osoby na nią chorujące muszą się liczyć z wieloma dolegliwościami trwającymi przez długi okres. Jeśli dodamy do tego przewlekłe leczenie, to bez problemu zauważymy jak poważną chorobą jest sarkoidoza.