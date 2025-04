Siedzenie zagraża zdrowiu i życiu

Nasz styl życia polega głównie na siedzeniu – niestety, wszystko wskazuje, że to najszybsza droga do otyłości, chorób a nawet przedwczesnej śmierci…

Mało kto ma dzisiaj pracę, która nie polega w większości na siedzeniu za biurkiem. Dodatkowo siedzimy w aucie lub autobusie a po powrocie do domu zasiadamy przy stole lub przed telewizorem. To wszystko zaczyna się już często w wieku młodzieńczym, gdy zamiast biegać po podwórku siedzimy przed komputerem grając lub czatując. Z każdym rokiem, narastają w nas zmiany, które, jak wyliczyli naukowcy, mogą kosztować nas 7-10 lat życia!

Najgorszy maraton

Siedzenie samo w sobie jest pozycją niewygodną dla ciała (wbrew naszemu odczuciu), bo obciąża kręgosłup i ogranicza krążenie, ściskając jednocześnie narządy wewnętrzne. Co jest jednak najgorsze, to siedzenie w długich odcinkach czasu – bez wstawania przez dwie, trzy a nawet cztery godziny. Taki brak aktywności to nie tylko zagrożenie dla naszej linii, ale skuteczna recepta na raka, cukrzycę oraz choroby serca.

Oto garść wyników badań w tym temacie:

Siedzenie więcej niż 11 godzin dziennie wiąże się ze 40% ryzykiem szybszej śmierci. („Archives of Internal Medicine”).

Siedzący tryb życia jest winien 27% zachorowań na cukrzycę i 30% przypadkom chorób serca (WHO).

Spacer i sport są korzystne dla zdrowia, ale zbyt długie okresy siedzenia mogą te korzyści zupełnie zniweczyć. (Uniwersytet w Sidney).

49 tysięcy przypadków raka piersi i 43 tysiące przypadków raka jelita grubego w USA w ciągu jednego roku są zawinione brakiem aktywności fizycznej (Amerykański Instytut Badań nad Rakiem).

Siedzenie dwie godzinny dziennie przed telewizorem zwiększa o 20% ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. (Harvard School of Public Health).

Długie godziny siedzenia przyczyniają się do szybszej przemiany komórek w komórki tłuszczowe (Uniwersytet w Tel Aviv).

Poniższy graf pokazuje zależność pomiędzy barkiem aktywność (szare pole na okrągłym grafie), a zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka (ostatnia kolumna). Im więcej umiarkowanego i intensywnego wysiłku, tym mniejsze zagrożenie nowotworem.

Jak uchronić się od siedzenia?

Oczywiście, trudno jest rzucić pracę na rzecz zdrowia, a mało która praca siedzenia nie wymaga. Dlatego warto chociaż przyswoić sobie dobre nawyki, które pozwolą nam się ustrzec przez śmiercią z zasiedzenia…

