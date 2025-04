Ćwiczyć czy nie ćwiczyć?



Ciężarne kobiety z obawy o dziecko często rezygnują z uprawiania sportu. Niesłusznie! Oczywiście ciąża to okres, kiedy należy zachować wyjątkową ostrożność, by nie zaszkodzić maleństwu. Jednak nie należy popadać w paranoję. Dzięki aktywności fizycznej w czasie ciąży, po porodzie będzie łatwiej wrócić do poprzedniej figury. Ponadto ćwiczenia poprawiają nastrój, który z powodu „szalejących” hormonów bardzo często się zmienia. Jak zatem zadbać o siebie w czasie ciąży? Rodzaj wysiłku należy jednak uzależnić od tego, który to tydzięń ciąży.

W domu czy na dworze?



W ciąży dopuszczalna jest prawie każda forma ruchu (oczywiście w umiarze). Zawsze jednak należy omówić planowaną aktywność fizyczną ze swoim lekarzem prowadzącym.

Najlepsze są: lekkie ćwiczenia aerobowe, joga, nordic walking, ćwiczenia mięśni Kegla, aqua aerobic itp. Można również kontynuować ćwiczenia, które wykonywaliśmy przed ciążą, o ile nie ma przeciwwskazań lekarskich. Kobieta w ciąży może biegać (krótkie treningi), jednak najlepiej w II trymestrze (w I trymestrze istnieje ryzyko poronienia, a w III odklejenia się łożyska). Może również jeździć na rowerze - najlepiej stacjonarnym. Ze względu na duże ryzyko kontuzji na świeżym powietrzu, poleca się wykonywanie ćwiczeń w domu lub na siłowni. Siłownie wyposażone są w profesjonalny sprzęt, który pozwoli utrzymać formę, a doświadczeni trenerzy wybiorą odpowiedni zestaw ćwiczeń dla ciężarnych.

Przyrządy do ćwiczeń dla przyszłych mam



Najbardziej odpowiednimi przyrządami do ćwiczeń dla przyszłych mam będą:

rowerek stacjonarny - znakomicie, sprawdza się zarówno na siłowni, jak i w domu, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwość przebywania w ciepłym pomieszczeniu, a dodatkowo pozwola ćwiczyć bez konieczności wdychania samochodowych spalin,

- znakomicie, sprawdza się zarówno na siłowni, jak i w domu, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwość przebywania w ciepłym pomieszczeniu, a dodatkowo pozwola ćwiczyć bez konieczności wdychania samochodowych spalin, bieżnia - dzięki niej możemy pozwolić sobie na bieganie bez wychodzenia z domu, przez co również zwiększamy bezpieczeństwo; ponadto jeśli poczujemy się gorzej, możemy po prostu przestać ćwiczyć i odpocząć,

bez wychodzenia z domu, przez co również zwiększamy bezpieczeństwo; ponadto jeśli poczujemy się gorzej, możemy po prostu przestać ćwiczyć i odpocząć, hantle - nie zabierają dużo miejsca w domu, a świetnie sprawdzają się, jeśli chodzi o utrzymanie prawidłowej wagi; należy jednak pamiętać, żeby nie przesadzić z ich ciężarem i podczas ćwiczeń utrzymywać prawidłową postawę – unikniemy wtedy urazów kręgosłupa ,

, orbitrek magnetyczny - to urządzenie szczególnie polecane ciężarnym; ze względu na prostotę działania, jest to urządzenie przeznaczone do przeciętnego wysiłku.

Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie?



Ćwiczeń w ciąży nie należy się obawiać. Dlaczego aktywność fizyczna jest tak istotna? Ponieważ sport świetnie wpływa na ogólny stan zdrowia. Odpowiednio dobrane treningi sprawią, że:

pozbędziesz się uciążliwego bólu pleców,

będziesz pogodna i pokonasz burzę hormonów,

będziesz miała lepszą wydolność oddechową (to szczególnie przydatne podczas porodu ),

), pozbędziesz się uporczywych bólów głowy,

będziesz mieć lepszą postawę,

wzmocnisz mięśnie , które odgrywają ważną rolę podczas ciąży,

, które odgrywają ważną rolę podczas ciąży, usprawnisz krążenie krwi w organizmie,

w organizmie, poprawisz ogólny stan zdrowia swój oraz malucha.

Wykonaj badania



Zanim jednak zdecydujesz się podjąć aktywność fizyczną, pamiętaj by dokładnie się przebadać i wykluczyć wszelkie przeciwwskazania. Jeśli zauważysz niepokojące objawy podczas wysiłku, natychmiast zaprzestań ćwiczeń i udaj się do lekarza. Specjalista na pewno odpowie na wszystkie pytania i rozwieje wątpliwości. Ponadto może zlecić dodatkowe badania, by poznać przyczynę problemów zdrowotnych.

Umysł i ciało



Ćwiczenia fizyczne wpływają nie tylko na sylwetkę, lecz także na samopoczucie. W mózgu wytwarzana jest endorfina, która pozwoli przyszłym mamom cieszyć się życiem i pomoże uniknąć depresji poporodowej. Piękna figura korzystnie wpływa na samoocenę, która dla każdej kobiety jest przecież bardzo ważna. Dlatego warto o siebie zadbać i zaplanować czas na aktywność fizyczną przed ciążą oraz w trakcie ciąży.

