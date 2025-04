Tkanka tłuszczowa – zmiana proporcji wraz z wiekiem

Ciało kobiety wraz z wiekiem się zmienia. Jest to naturalne zjawisko, któremu wiele kobiet się przeciwstawia. Okrągłe biodra, wypukły brzuch, czy mocne uda stanowią kompleks niejednej trzydziestoletniej (i starszej) kobiety, która nierzadko jako nastolatka była bardzo szczupła. Porównywanie proporcji ciała i zmian, które następują w naszym ciele z upływem lat wywołuje przestrach, dlatego warto poznać to co naturalne i powtarzalne u każdej z nas.

W ciągu życia ilość posiadanej przez nas tkanki tłuszczowej podlega największym wahaniom i zmianom. Inaczej wygląda to u młodej, dorastającej

dziewczyny, inaczej u dojrzałej kobiety a jeszcze inaczej u sportowca. Wiek oraz styl życia determinują także sposób i miejsce rozkładania się tłuszczu. Dziewczęta w okresie dojrzewania gromadzą więcej tkanki tłuszczowej szczególnie w okolicach bioder i brzucha. Następnie aż do 30 roku życia magazynujemy tłuszczyk w charakterystycznych miejscach dla kobiet tj. wokół bioder, pośladków, ud oraz piersi. W późniejszym okresie tłuszczyk przesuwa się wyżej tj. na ramiona a zmniejsza się nieco jego ilość w dolnych partiach ciała. W okresie menopauzy nasza sylwetka staje się mniej kobieca, a tłuszczyk zaczyna się gromadzić na poziomie tułowia. Charakteryzuje się to przede wszystkim utratą wcięcia w talii oraz bardziej odstającym brzuszkiem.

Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej.

Procentowa ilość tkanki tłuszczowej to część jaką stanowi ona w całkowitej masie ciała. U dorosłej kobiety powinna się mieścić w granicach 18,5 – 24,9 %, o nadwadze świadczy wynik w granicach 25 – 29,9% natomiast o otyłości rezultat równy i większy 30 %. Pamiętajmy jednak, że wraz z wiekiem granica normy przesuwa się w górę. Może zdarzyć się także tak, że szczupła osoba ma wysoki poziom tkanki tłuszczowej, wtedy mimo niskiej wagi, jest narażona na większość chorób, na które cierpią osoby otyłe. Osoby szczupłe, ale o wysokim poziomie tłuszczu, często nie dbają o dietę i nie ćwiczą, gdyż uważają, że nie jest im to potrzebne, stąd rodzi się jeszcze większe zagrożenie.

Okresy największego wzrostu tkanki tłuszczowej.

Pierwszym etapem skoku tkanki tłuszczowej jest ciąża. Wiele kobiet na wiele lat po ciąży nie może schudnąć właśnie ze względu na intensywny wzrost tkanki tłuszczowej w czasie ciąży. Przyrost wagi w ciąży nie powinien przekraczać 15 kg gdyż w innym wypadku trudny jest powrót do wcześniejszych rozmiarów. Aby tego uniknąć powinniśmy szczególnie dbać o to co jemy, ile jemy oraz bardziej aktywnie spędzać czas. Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do ćwiczeń, a trening w tym okresie może ułatwić powrót do sylwetki sprzed ciąży.

Drugim okresem dość intensywnego gromadzenia tkanki tłuszczowej jest magiczna „trzydziestka”. Po przekroczeniu tego wieku nasz metabolizm zaczyna zwalniać, a ilość zjadanych pokarmów nie maleje. Z tym wiekiem związana jest także zmiana stylu życia na mniej ruchliwy niż wcześniej, życie staje się bardziej ustabilizowane.

Następnym okresem wzrostu komponentu tłuszczowego jest okres przedmenopauzalny. Jest to związane ze zwolnieniem metabolizmu, co uzależnione jest głównie ubytkiem tkanki mięśniowej oraz spadkiem aktywności. Chcąc tego uniknąć powinniśmy zadbać o systematyczną aktywność fizyczną oraz zmniejszyć kaloryczność posiłków.

Po co organizm odkłada tkankę tłuszczową ?

Tkanka tłuszczowa pełni rolę magazynującą energię oraz

dzięki właściwościom fizycznym pełni rolę termoizolacyjną. Tłuszcz w ciele kobiety sprzyja także płodności, gdyż to właśnie w tkance tłuszczowej gromadzone są hormony żeńskie – estrogeny. Tkanka tłuszczowa jest nam jak najbardziej więc potrzebna, ale w warunkach stałej nadwyżki metabolicznej tj. przyjmowania większej ilości kalorii niż to jest nam potrzebne organizm zaczyna odkładać coraz większe jej ilości. Nadwyżka tłuszczu natomiast może być niebezpieczna dla zdrowia.

Choroby, na które narażone są osoby z dużą ilością tkanki tłuszczowej to przede wszystkim:

miażdżyca naczyń,

nadciśnienie tętnicze,

nowotwory estrogenozależne, jak np. rak sutka,

cukrzyca,

udar mózgu,

zmiany w stawach,

gorsza jakość życia.

Pamiętajmy wzrost wagi wraz z wiekiem jest rzeczą normalną, jednak nie powinien on nam przeszkadzać w funkcjonowaniu ani nie powinien być przyczyną chorób. Dlatego ważne jest, aby kontrolować szczególnie zawartość tłuszczu w organizmie oraz swoją wagę, dbać o zdrową dietę oraz systematyczną aktywność fizyczną.

