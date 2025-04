Co powinno wzbudzić naszą czujność?

Objawy występujące w przebiegu raka trzustki są bardzo niespecyficzne – występują w przebiegu różnych chorób, żaden z nich nie jest zarezerwowany tylko dla raka trzustki. Należą do nich żółtaczka, ból brzucha, utrata masy ciała, dolegliwości trawienne (wzdęcia, biegunki lub zaparcia, wymioty), rozwijająca się cukrzyca. Objawy te łudząco przypominają rozwijające się przewlekłe zapalenie trzustki, dlatego tak bardzo ważne jest dokładne zbadanie, zdiagnozowanie i zróżnicowanie tych dwóch chorób, gdyż pomyłka może być tragiczna w skutkach dla chorego.

Reklama

Dodatkowo w raku trzustki obserwujemy zmiany w obrazie morfologii krwi obwodowej, zlewne nocne poty (na tyle intensywne, że trzeba w nocy wstać i zmienić piżamę), zmiany skórne (rumieniowe lub zakażenia – np. pojawienie się półpaśca), a także zmiany w przepuszczalności naczyń krwionośnych (np. obrzęki kończyn dolnych, zaburzenia w składzie jonów sodu, potasu i wapnia). Nie wszystkie symptomy muszą pojawić się jednocześnie lub z tą samą intensywnością.

Warto przeczytać: Jak zdiagnozować raka trzustki?

Czy rak trzustki to groźna choroba?

Niestety rak trzustki jest rozpoznawany w momencie, kiedy leczenie operacyjne jest już niemożliwe z powodu istniejących przerzutów do innych narządów. Leczenie chemioterapią i radioterapią nie daje dobrych rezultatów. Wcześniejsze rozpoznanie pozwala na wycięcie trzustki wraz z okolicznymi węzłami chłonnymi, przylegającym do niej odcinkiem dwunastnicy, pęcherzykiem żółciowym i częścią żołądka i uchronienie się przed wystąpieniem przerzutów.

Przeczytaj też: Jak zniszczyć raka trzustki zanim się jeszcze pojawi?

Jak chronić się przed rakiem trzustki?

Najprostszym sposobem na uniknięcie zachorowania na raka trzustki jest unikanie czynników ryzyka tej choroby. Niestety nie na wszystkie mamy wpływ. Do tychże należą między innymi predyspozycje genetyczne, które polegają na konkretnych mutacjach w genomie człowieka i nie ulegają modyfikacji. Można jednak zmienić niektóre z niezdrowych przyzwyczajeń – rzucić palenie papierosów, zmniejszyć udział mięsa w diecie na korzyść warzyw i owoców oraz zredukować masę ciała.

W przypadku, gdy istnieje predyspozycja genetyczna do wystąpienia tej choroby, bardzo istotnym aspektem są regularne kontrole lekarskie oraz badania diagnostyczne, które pozwolą wykryć ewentualne nieprawidłowości na tyle wcześnie, by rozpocząć ich leczenie.

Bardzo ważna jest także obserwacja własnego organizmu i jego reakcji po to, by móc opowiedzieć lekarzowi o swoich objawach – każdy z nich może być bardzo istotny i pomocny do określenia ryzyka choroby i ustalenia odpowiednich badań diagnostycznych.

Reklama

Sprawdź: Rak trzustki - na co trzeba zwrócić uwagę?