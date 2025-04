Ta woda nie jest magiczna – zawiera po prostu ważne składniki i jest niezwykle czysta. Skąd się bierze?

Woda z polskiego wybrzeża



Może jeszcze o tym nie wiecie, ale gdańska spółka Global Health Department wydobywa wodę artezyjską ze źródła nieopodal Kołobrzegu i sprzedaje ją pod nazwą Sport Sense. Wszystkim, którzy nie wiedzą, czym jest taka woda, śpieszymy z tłumaczeniem: to woda podziemna, która występuje pod ciśnieniem hydrostatycznym – dzięki izolacji jest mniej zanieczyszczona niż na przykład wody gruntowe.

Ta, którą odkryto w Polsce, ma niemal cztery razy więcej minerałów od innych wód mineralnych. I chociaż w naszym kraju jeszcze mało kto o niej słyszał, zyskuje coraz większą popularność. Można ją kupić przez internet, a także m.in. w wybranych aptekach i siłowniach.

Dlaczego warto po nią sięgać? Specjaliści utrzymują, że Sport Sense to bogactwo m.in. jodu i selenu, selen zaś to składnik, który trudno pozyskać z pożywienia, a jest ważnym elementem warunkującym pracę tarczycy. Z tego względu poleca się ją do picia chorym na Hashimoto. Już 1,5 litra wody spod Kołobrzegu zapewnia 33% średniego zapotrzebowania na ten właśnie składnik.

Dzięki zawartości wielu minerałów, poza wymienionymi także chloru, wapnia i magnezu, woda szybko się wchłania i nawadnia.

Woda artezyjska jest też dobrym wyborem dla sportowców, gdyż jest wodą alkaiczną i wchłania się lepiej niż napoje izotoniczne.

Koszt za jedną butelkę to 6 zł. Myślicie, że warto spróbować?

Jak leczyć chorobę Hashimoto?