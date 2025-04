Narząd ten jest wyjątkowo cierpliwy. Szybko się regeneruje, nie boli (ból sprawiają inne narządy – uciskane, gdy wątroba się powiększa). Może dlatego rzadko o niej myślisz i popełniasz występki przeciw jej zdrowiu.

Reklama

1. Jesz za tłusto. Jeśli dostarczasz organizmowi za wiele tłuszczów zwierzęcych bogatych w cholesterol, wątroba musi intensywnie pracować, wydzielając żółć, by strawić tłuszcz. Rada. Staraj się wybierać tylko chude wędliny i drób.

2. Twoje posiłki są nieregularne. Wątroba nie znosi, gdy jesz tylko raz dziennie (np. tylko obiad albo kolację), ale za to dużo. Musi wtedy pracować ze zdwojoną siłą. Długie przerwy między posiłkami sprzyjają powstawaniu kamieni żółciowych. Rada. Jedz 5 niewielkich posiłków dziennie co 3–4 godziny.

3. Masz nadwagę. Najbardziej niebezpieczna jest otyłość brzuszna, gdy obwód w talii przekracza (u kobiet) 88 cm. Prowadzi do stłuszczenia wątroby, stanu zapalnego i włóknienia narządu. Wątroba nie może wtedy pracować. Rada. Staraj się schudnąć. Przejdź na niskokaloryczną dietę i staraj się więcej ruszać.

4. Ciągle się odchudzasz. Drastyczne diety powodują, że żółć w pęcherzyku żółciowym nadmiernie się zagęszcza. Wówczas tworzą się kamienie żółciowe. Rada. Odchudzaj się rozsądnie i powoli. Staraj się nie tracić więcej niż 1,5–2 kg miesięcznie.

5. Stosujesz za dużo leków. Najbardziej szkodzą środki uspokajające i leki przeciwbólowe. Do uszkodzenia wątroby mogą prowadzić niektóre antybiotyki. Rada. Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne stosuj ściśle według wskazówek na ulotce. Nie wymuszaj na lekarzu przepisywania antybiotyków

Reklama

6. Pijesz dużo alkoholu. Dla wątroby groźne są nawet małe ilości, np. codziennie piwo albo 2 kieliszki wina, ale pite regularnie. Alkohol prowadzi do stłuszczenia, a to z kolei do stanów zapalnych i marskości wątroby. Rada. Po alkohol, nawet ten niskoprocentowy (np. piwo), sięgaj naprawdę wyjątkowo.