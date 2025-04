Sposoby na kaszel mokry

Kaszel to jeden z odruchów obronnych człowieka. Powstaje w wyniku drażnienia zakończeń nerwowych w śluzówce układu oddechowego. W przypadku kaszlu mokrego, czynnikiem drażniącym jest wydzielina w oskrzelach, gromadząca się w nich, w wyniku stanu zapalnego i infekcji. Kaszel jest zatem objawem choroby.

Podczas kaszlu następuje wyrzucenie powietrza z dróg oddechowych, a także zalegającej w niej wydzieliny, pod warunkiem, że nie jest zbyt gęsta i nie czopuje np. oskrzeli. Kaszel mokry występuje w przebiegu infekcji bakteryjnych i objawia się odkrztuszaniem wydzieliny z płuc. Miewa ona najróżniejszy charakter – czasem jest ona biaława, czasem żółta, a niekiedy nawet zielona. W przypadku podrażnienia, może być podbarwiona krwią, a w przebiegu zaawansowanej gruźlicy płuc, obserwuje się krwioplucie. Wszystko zależy od czynnika wywołującego infekcję i czasu zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.

Kaszel mokry jest nieprzyjemny, zwłaszcza w momencie odkrztuszenia wydzieliny. Duszność, jaka jest spowodowana jej zaleganiem, pobudza do kaszlu i często jest on bardzo nasilony. Podczas odkasływania słychać i czuć, jakby „coś odrywało się” od ścianek dróg oddechowych i w tym momencie odczuwana jest ulga. Kaszel mokry, z odpluwaniem wydzieliny jest charakterystyczny w przebiegu zapalenia oskrzeli i płuc, o różnej przyczynie.

Płuca w opałach



Aby złagodzić kaszel mokry, konieczne jest stosowanie środków wykrztuśnych i mukolitycznych. Środki mukolityczne zmniejszają lepkość śluzu, by ułatwić jego odkrztuszanie, a leki wykrztuśne, pobudzają do kaszlu. Oprócz takich środków, zaleca się jeszcze spożywać dużo płynów – 2-3 litry, które też pozwolą upłynnić wydzielinę, a także inhalacje, np. ze środków rozszerzających drogi oddechowe, pobudzają odruch kaszlowy i rozrzedzają zalegający w drogach oddechowych śluz. Syropami wykrztuśnymi są np.: Herbapect, Guajazyl, Prospan, Hedelix, Noverban,

Bronchosol, Syrop Tymiankowy. Środkami mukolitycznymi są: Ambroxol, ACC, Flavamed. Ich wybór najlepiej skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Syropy które można wykonać samodzielnie



Są najbardziej powszechne w łagodzeniu kaszlu mokrego. Jeżeli chodzi o te z naturalnej apteki, to zwykle polecane są: syrop z cebuli, sosny i czosnku, a także z kilku ziół. Powodują one upłynnienie wydzieliny w drogach oddechowych, a tym samym ułatwiają jej odkrztuszenie i ewakuację na zewnątrz.

Dowiedz się:



Jak zrobić syrop z cebuli? Jak zrobić syrop z sosny?

Jak zrobić syrop z czosnku? Jak zrobić ziołowy syrop na kaszel?

Zioła wspomagające walkę z kaszlem mokrym



Jeśli chodzi o zioła, natura nas bogato uposażyła, bowiem paleta ziół działających przeciwkaszlowo jest bogata i bardzo różnorodna. Ziołami, które mogą nam pomóc w walce z kaszlem są: tymianek, dziewanna, lipa i czarny bez. Tymianek nie jest zbyt przyjemny w smaku, ale warto podczas leczenia zapalenia oskrzeli czy płuc, ssać tabletki z tymiankiem np. Tymianek i Podbiał (16 pastylek – 8-10zł), które wytwarzają śluzową warstewkę na ścianach dróg oddechowych, co nie tylko przyspiesza ewakuację wydzieliny, ale też chroni przed podrażnieniem. Dziewanna jest ziołem rosnącym w miesiącach letnich i wczesno jesiennych na leśnych polanach. Ma drobniutkie żółte kwiaty, które gęsto pokrywają długą łodygę. Śluzy dziewanny, są składnikiem różnych preparatów na kaszel i ból gardła, np. Syrop z Dziewanny z

witaminą C (około 5zł).

Inhalacje



Są starym i skutecznym sposobem, na rozszerzenie dróg oddechowych, rozrzedzenie wydzieliny i pobudzenie kaszlu. Zazwyczaj wdychamy opary olejków eterycznych, rozcieńczonych wrzątkiem (kilka kropel olejku na szklankę wrzątku), które wlewamy do małej miski, pochylamy się nad nią, a ręcznikiem nakrywamy głowę, by wspomóc cyrkulację ciepłej, aromatycznej pary. Olejki, które są przydatne w leczeniu kaszlu to, te które mają intensywny aromat np. eukaliptusowy, miętowy, mentolowy, a także mieszanina kilku olejków – np. Olbas Oil (około 15-20zł). Możliwe jest także wykonywanie inhalacji za pomocą inhalatora. Wówczas do

zbiorniczka na lek nalewamy zleconą przez lekarza ilość substancji leczniczej np. Mucosolvan i uzupełniamy solą fizjologiczną lub wodą do wstrzyknięć. Niekiedy także warto wykonać inhalacje z samej soli fizjologicznej lub hipertonicznego roztworu tej soli. Po inhalacjach poleca się wykonać nacieranie klatki piersiowej specjalnymi maściami i oklepywać plecy, co pobudzi odruch kaszlowy.

Inhalacja – wraca do łask?



Nacieranie klatki piersiowej



Klatkę piersiową możemy nacierać dostępnymi w aptece specyfikami, jak np. WICK Vapo Rub, zawierający drażniące olejki eteryczne – terpentynowy, eukaliptusowy, kamforę i mentol. Smarowanie klatki najlepiej wykonywać w pozycji leżącej z obniżeniem klatki piersiowej i głowy, rozpoczynając nacieranie od łuków żebrowych, w kierunku szyi. Po nasmarowaniu, warto opukać klatkę piersiową palcami, w tym samym kierunku co nacieranie. Pozwoli to na przyspieszenie ewakuacji wydzieliny z dróg oddechowych i stymulowanie kaszlu.

Oklepywanie pleców



Po inhalacji i nacieraniu klatki piersiowej, wykonujemy oklepywanie pleców. Ma ono na celu wywołać ruch wydzieliny w drogach oddechowych i usprawnić odkasływanie. Wykonujemy je u osoby chorej w pozycji siedzącej lub leżącej na boku, w kierunku od dołu pleców, do góry. Ruchy powinny być energiczne, nie za silne, ale też nie za słabe. Nie mogą powodować bólu. Palce rąk do oklepywania układamy w tzw. łódeczkę lub miseczkę – czyli łączymy je ze sobą i układamy dłoń „daszkowato”, zginając palce w stawach łączących je z dłonią. Przed oklepywaniem możemy natrzeć plecy WICKiem, Amolem lub spirytusem kamforowym.

