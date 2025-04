Wszyscy martwią się o ukąszenia os lub szerszeni, ale one rzadko żądlą. Dla mnie wielkim problemem są komary. Jak szybko zlikwidować zmiany w miejscu ugryzienia?

Porada lekarza:

Przede wszystkim należy powstrzymać się od drapania, bo to nasila świąd. Dolegliwości złagodzi okład z sody (łyżeczka sody na pół szklanki wody). Pomóc może też przemycie skóry nadmanganianem potasu, spirytusem salicylowym lub przyłożenie na kilka minut plastra cebuli. Przed urlopem warto zaopatrzyć się w preparaty łagodzące ukąszenia komarów, np. Moskill, Fenistil, Sanofil lub maść z 0,5-proc. hydrocortisonem. Duży obrzęk złagodzi przyłożenie kostki lodu. Przede wszystkim zachęcam jednak do stosowania repelentów, czyli środków odstraszających komary. To najskuteczniejszy sposób uniknięcia problemów.