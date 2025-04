Wiosna i lato to pory roku szczególnie zachęcające do spędzania aktywnie czasu i korzystania

z wypoczynku na świeżym powietrzu. W tym okresie jednak wzrasta zagrożenie użądleniem przez owady. Co zrobić, aby rodzinnych wypadów plenerowych nie zepsuły wszechobecne

w tym okresie pszczoły i osy?

Jak uchronić się przed użądleniami?

W miarę możliwości unikaj przebywania pośród kwitnących roślin (łąki, sady), zwłaszcza jeśli na ziemi leżą świeże owoce. Unikaj jedzenia (zwłaszcza owoców, dżemów, lodów) i picia na zewnątrz. Podczas jedzenia zawsze oglądaj kęs, których bierzesz do ust. Gdy jesz posiłek na dworze, zwróć uwagę, aby wszystkie naczynia były przykryte. Unikaj picia z puszki lub ciemnej butelki – do napoju może wpaść pszczoła lub osa, a to grozi jej nieświadomym połknięciem. Zawsze sprawdzaj, czy Twój napój jest bezpieczny. Warto zamykać szczelnie kubły na odpadki. Nie chodź boso i staraj się nosić zakryte obuwie. Przed włożeniem butów, sprawdź, czy w środku nie znalazł się niepożądany owad. Noś przylegające do ciała ubrania w stonowanych kolorach (biel, zieleń, beż) i pozostaw jak najmniejszą odkrytą powierzchnię skóry. W pobliżu owadów nie wykonuj gwałtownych ruchów. W razie ataku pszczół lub os zasłoń głowę. Pamiętaj, że środki odstraszające owady z reguły nie są skuteczne w ochronie przed użądleniami os i pszczół. Jeśli osa lub pszczoła użądliła kogoś w pobliżu, oddal się co najmniej na 50 metrów – mogą nadlecieć inne owady.

U większości osób konsekwencją użądlenia jest jedynie niewielki ból i uczucie dyskomfortu. Jednak u osób uczulonych substancje zawarte w jadzie mogą prowadzić do nadmiernych reakcji alergicznych począwszy od tzw. dużej reakcji miejscowej, aż po reakcje potencjalnie zagrażające życiu, jak anafilaksja i jej najcięższa postać, czyli wstrząs anafilaktyczny. Dlatego warto wiedzieć, co robić, gdy zostaniemy użądleni przez pszczołę lub osę.

Co zrobić, gdy cię osa lub pszczoła?

W przypadku użądlenia przez pszczołę należy niezwłocznie usunąć żądło. Twoja reakcja powinna być adekwatna do stopnia reakcji alergicznej, która wystąpiła po użądleniu:

Gdy użądlony nie jest uczulony: Zwyczajne (niealergiczne) reakcje miejscowe po użądleniu owadów zwykle nie wymagają leczenia. Dla złagodzenia bólu możesz przykładać do użądlonego miejsca zimne okłady.

Zwyczajne (niealergiczne) reakcje miejscowe po użądleniu owadów zwykle nie wymagają leczenia. Dla złagodzenia bólu możesz przykładać do użądlonego miejsca zimne okłady. Duże reakcje alergiczne: Można stosować zimne okłady (zmniejszają ból i obrzęk), doustne leki przeciwhistaminowe (zmniejszają ból i świąd), oraz miejscowo maść sterydową o działaniu przeciwzapalnym. W wyjątkowych przypadkach, przy bardzo rozległym lub długo utrzymującym się obrzęku, także doustnie sterydowy lek przeciwzapalny . Duża reakcja miejscowa z obrzękiem w obrębie jamy ustnej i gardła wymaga obserwacji w szpitalu ze względu na ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności oddechowej.

Można stosować zimne okłady (zmniejszają ból i obrzęk), doustne leki przeciwhistaminowe (zmniejszają ból i świąd), oraz miejscowo maść sterydową o działaniu przeciwzapalnym. W wyjątkowych przypadkach, przy bardzo rozległym lub długo utrzymującym się obrzęku, także doustnie sterydowy lek przeciwzapalny . Duża reakcja miejscowa z obrzękiem w obrębie jamy ustnej i gardła wymaga obserwacji w szpitalu ze względu na ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności oddechowej. Uogólniona reakcja alergiczna: W przypadku uogólnionej reakcji alergicznej konieczna jest PILNA interwencja lekarska, a leczenie, w tym szpitalne, zależy od rodzaju i nasilenia objawów. Każdy pacjent po reakcji uogólnionej wskutek użądlenia powinien być zaopatrzony w adrenalinę do samodzielnego podania oraz przeszkolony w zakresie techniki jej podania. Receptę powinien wydać lekarz udzielający pierwszej pomocy. Taki pacjent wymaga również skierowania do specjalistycznego ośrodka alergologicznego prowadzącego diagnostykę alergii na jad owadów. Alergolog, na podstawie ciężkości objawów po użądleniu, wyników badań dodatkowych oraz po ustaleniu pozostałych czynników ryzyka podejmie, decyzję o odczulaniu. Jest to metoda leczenia przyczynowego u chorych z anafilaksją na jad owadów.

Na podstawie materiałów prasowych "Przygotuj się na wstrząs"