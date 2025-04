Przyspieszenie przemiany materii oraz wzmożona produkcja niektórych hormonów są naturalną reakcją na wiosnę. Dla twojego organizmu to jednak spory szok. Zamiast tryskać energią, właśnie teraz możesz więc czuć się fatalnie. Dlaczego? Choroby, z którymi zmagałaś się zimą, a także niedotlenienie i mała ilość słonecznego światła obniżyły bowiem twoją odporność. Jesteś bardziej podatna na infekcje, mogą ci też dokuczać: ciągłe zmęczenie, senność, osłabienie, bóle i zawroty głowy. Sprawę dodatkowo pogarszają marcowe kaprysy pogody. Jak w takiej sytuacji szybko odzyskać formę? Pomoże ci w tym nasz wiosenny plan odnowy.

Reklama

Grunt to dobra dieta!

Twój jadłospis powinien być jak najbardziej urozmaicony. Koniecznie zaś muszą się w nim znaleźć warzywa i owoce (choćby z mrożonek). To ważne, bo na przednówku organizm szczególnie potrzebuje minerałów i witamin, zwłaszcza: wit. D (jest np. w nabiale), wit. A (znajdziesz ją głównie w czerwonych i pomarańczowych warzywach oraz owocach, np. morelach, marchwi, dyni i papryce), wit. E (bogatym źródłem są ziarna i orzechy) oraz witaminy C (jej duże ilości zawierają cytrusy, sok z czarnej porzeczki i żurawin, kiszona kapusta i ogórki oraz natka pietruszki).

Twoją odporność wzmocnią też kwasy omega 3 (dostarczą ci ich tłuste morskie ryby, siemie lniane i oleje roślinne).

O tym pamiętaj:

- Jeżeli zimą często się przeziębiałaś i musiałaś zażywać antybiotyki, jedz teraz jogurty z kulturami żywych bakterii lub zażywaj kapsułki z probiotykami. To dobry sposób, by szybko odbudować w jelitach naturalną florę bakteryjną (ona także chroni cię przed infekcjami).

- Przytyłaś parę kilogramów? Mimo to odpuść sobie rygorystyczne, monotonne diety, bo jeszcze bardziej osłabisz organizm. By odzyskać linię, zdecydowanie ogranicz słodycze, słone przekąski i dania smażone. Rozsmakuj się za to w niskokalorycznych, ale zdrowych surówkach, chudym nabiale i drobiu (bez skórki, bo jest tłusta).

Kuracje wzmacniające

Nawet jeśli stosujesz urozmaiconą dietę, możesz teraz potrzebować dodatkowego wspomagania. By wzmocnić swoją odporność, powinnaś zażywać okresowo dostępne bez recepty środki z wyciągiem z jeżówki (np. Echinacea Ratiopharm), preparaty witaminowo-mineralne (np. Rutinoscorbin Plus, Citrosept, Bio-Selen+ Cynk czy Salfazin).

O tym pamiętaj:

- Wigoru dodadzą ci też aromaterapeutyczne kąpiele. Dodawaj do nich 7-8 kropli olejku tatarakowego, miętowego, sosnowego lub różanego na wannę ciepłej, ale nie gorącej wody. Po trwającej ok. kwadransa kąpieli weź krótki chłodny prysznic.

- Zamiast zwykłej herbaty pij zieloną oraz napary z kwiatu hibiskusa, owoców dzikiej róży i czarnego bzu.

Pora się dotlenić i rozruszać mięśnie

Nawet w chłodne dni wietrz (co najmniej dwukrotnie) mieszkanie. To prosty sposób na pozbycie się chociaż części krążących w pomieszczeniach wirusów i bakterii oraz zahartowanie i dotlenienie organizmu. Jeśli pogoda dopisuje, postaraj się też regularnie chodzić na spacery. Dzięki temu nie tylko odetchniesz świeżym powietrzem, ale i poprawisz kondycję oraz usprawnisz krąkrążenie krwi. Terapeutycznie podziała na ciebie także wiosenne słońce. Jego promienie są niczym naturalny antydepresant i wspomagają produkcję witaminy D.

Reklama

O tym pamiętaj:

- Nie przesadzaj z wysiłkiem. Zanim zdecydujesz się np. skopać całą działkę, chociaż przez kilka-kilkanaście dni gimnastykuj się, maszeruj lub biegaj na krótkie odcinki. Zaprawa taka pomoże ci uniknąć przeforsowania, które przyprawia o ból mięśni i nadweręża układ odpornościowy.

- Ubieraj się na cebulkę. To pomoże ci szybko dostosować się do zmian pogody. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ zarówno wychłodzenie, jak i przegrzanie ciała osłabia organizm.

- Stroń od tłumu – w nim najłatwiej złapać chorobotwórcze bakterie i wirusy.