Wreszcie możesz schować zimowe buty i zdjąć z półki lżejsze wiosenne. I byłoby już zupełnie lekko, gdyby nie pewne zimowe ślady na skórze: odciski, otarcia, bąble. Twoje stopy potrzebują szybkiej reanimacji! Poradzimy Ci, jak ją przeprowadzić.

Reklama

Odciski (nagniotki)

Powstają w miejscach narażonych na szczególny nacisk. Mogą być twarde albo miękkie. Te pierwsze często tworzą się na podeszwie i na zewnętrznej stronie palców w okolicy stawów. Są małe, wypukłe, mają twardy wrastający środek. Bywają bardzo bolesne, kiedy uciskają na zakończenia nerwowe.

Miękkie odciski najczęściej powstają między palcami. Są pozbawione twardego środka, który uciska nerwy, ale i tak mogą sprawiać niemały ból.

Nigdy sama nie wycinaj odcisków! Aby je usunąć, musisz je zmiękczyć.

- Wymocz stopy w ciepłej wodzie z mydłem lub solą do kąpieli. Możesz zetrzeć zewnętrzną warstwę martwego naskórka pumeksem lub tarką.

- Po osuszeniu skóry przyklej tradycyjny plaster na odciski z kwasem salicylowym albo plaster z hydrokoloidem (substancją roślinną, która zmiękcza naskórek). Kupując plastry, zwróć uwagę na sposób mocowania – te przyklejane do palców mają inny kształt niż te przeznaczone do podeszwy. W sklepach są już nawet „niewidoczne” plastry żelowe, których możesz używać, nosząc odkryte buty. Zamiast plastrów można zastosować płyn na odciski.

- W ciągu dnia w chorym miejscu przyklej specjalne poduszeczki. Zmniejszą one ucisk, a żelowe kliny międzypalcowe zmiękczą dodatkowo naskórek.

Jeśli mimo domowych zabiegów odcisk nie odpadnie, wybierz się do dyplomowanej pedikiurzystki. Wyjątkowo duże i bolesne zgrubienia mogą wymagać nawet interwencji chirurga.

Modzele i zrogowaciały naskórek

Zgrubiała skóra na stopach to częsty problem. Nie sprawia bólu, ale brzydko wygląda i często prowadzi do powstawania tzw. modzeli. Są one większe niż odciski i nie mają charakterystycznego „jądra”. Najczęściej tworzą się na podeszwie w okolicach śródstopia i pięty. Wyraźnie widać w nich warstwy narastającej skóry. Co zrobić, aby je usunąć?

- Zrogowaciały naskórek zetrzyj pumeksem, tarką lub pilnikiem podczas kąpieli. Dobrze zadziała też krem przeciw odciskom i zrogowaceniom lub peeling do stóp. Spowolnią one również narastanie nowych warstw naskórka.

- Jeśli modzele są duże, możesz zastosować plastry lub płyny na odciski.

- Po kuracjach dobrze jest nawilżyć skórę kremem odżywczym, zapobiegającym jej rogowaceniu lub maseczką do stóp.

Tworzeniu się modzeli możesz zapobiegać, stosując ochronne poduszki żelowe.

Otarcia i pęcherze

Powstają najczęściej wtedy, gdy skóra jest wilgotna i narażona na ocieranie, np. podczas marszów czy biegów. Aż 80 proc. kobiet ma otarcia po założeniu nowych butów.

Jak temu zaradzić?

- Zranione miejsca przede wszystkim przemyj wodą z mydłem lub zdezynfekuj, np. wodą utlenioną.

- Pęcherz możesz przekłuć sterylną igłą jednorazową. Pamiętaj, aby bezpośrednio przed „zabiegiem”, a także po nim przetrzeć skórę spirytusem salicylowym.

- Na koniec przyklej plaster z opatrunkiem.

Jak zapobiegać problemom

Noś dobrze dopasowane buty (niezbyt ciasne, ale też nie za luźne). Unikaj wysokich obcasów, bo nosząc je, narażasz swoje stopy na zbytnie obciążenie. Wybieraj bawełniane skarpetki, które dobrze przylegają do nóg.

Aby nie dopuścić do otarć, na długie wędrówki zakładaj wygodne, dopasowane buty na grubej, elastycznej podeszwie, która amortyzuje wstrząsy. Skarpetki powinny być wykonane z tzw. „oddychającego” materiału (można je kupić w sklepach sportowych). Nie ma nic gorszego dla stóp niż mokre, zwijające się skarpetki. Możesz również posypać skórę talkiem lub spryskać dezodorantem zapobiegającym poceniu.

Jeśli boisz się, że nowe buty obetrą Ci pięty, przed ich założeniem zapobiegawczo przyklej plaster w miejscach narażonych na otarcia. Są już specjalnie do tego przeznaczone ultracienkie i żelowe plastry. Nowością na rynku jest sztyft przeciw pęcherzom. Wystarczy, że posmarujesz nim np. pięty, a cienka i niewidoczna warstwa ochroni je przed powstawaniem otarć oraz pęcherzy.

Najnowsze wynalazki

W drogeriach i aptekach znajdziesz wiele produktów, które pomogą Ci pozbyć się problemów ze stopami. Oto niektóre z nich:

- Seria produktów do stóp Compeed (Johnson & Johnson): plastry na zrogowacenia (17,50 zł), sztyft przeciw pęcherzom (16 zł), krem do stóp przeciw odciskom i zrogowaceniom (18,50 zł);

- Akcesoria do stóp Scholl: ultracienki plaster na otarcia (4 zł), maseczka do stóp (25 zł), poduszki ochronne „Party Feet” (24 zł), poduszeczki ochronne na zrogowacenia (5,60 zł), żelowe plastry na odciski (14,50 zł);

- Plastry na odciski Salvequick (4,20 zł);

- Płyn na odciski ABE (7 zł).

Stopy pod specjalnym nadzorem

Osoby chore na cukrzycę powinny zachować szczególną ostrożność przy pielęgnacji stóp. Mogą mieć bowiem zmniejszoną wrażliwość na ból, a wtedy łatwo o skaleczenie. Jeśli cierpisz na cukrzycę, zapisz się do dyplomowanej pedikiurzystki.

Reklama

Dobre buty - raj dla stóp

Nieważne, czy są stare, czy nowe. Ważne, żeby były wygodne. Szpilki dozwolone są tylko na wyjątkowe okazje.

Na co dzień wybieraj buty na niskim obcasie – najwyżej 5 cm. Jeśli pantofle mają wyższy obcas, ciężar ciała przenosi się na przednią część stopy. To z kolei stwarza zbytni nacisk na podeszwę, i odcisk gotowy!

(KG)/ Vita