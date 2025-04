Pacjenci, którzy doświadczają psychicznego lub fizycznego stresu, także pod postacią ciężkich ćwiczeń fizycznych, mogą nieświadomie zmniejszać skuteczność swojego leczenia.Sytuacje stresowe nie są obojętne dla naszego organizmu i powodują aktywację szeregu procesów na poziomie komórkowym. Dochodzi między innymi do zwiększenia stężenia białka szoku cieplnego–1 oraz związanego z nim białka Hsp27. Te dwie proteiny są kluczowe dla przetrwania komórek nowotworowych w czasie chemio- i radioterapii.Badanie naukowców z Uniwersytetu Stanu Ohio dotyczyło komórek raka piersi, jednak ich wyniki ujawniają pewne ogólne procesy, jakie zachodzą w nowotworach. Tym co naprowadziło badaczy na trop tych mechanizmów były wcześniejsze doświadczenia z tkanką sercową i stwierdzenie, że jest ona w stanie przeżyć nawet w toksycznym dla siebie środowisku pod warunkiem obecności białka szoku cieplnego–1. W dalszym etapie swojej pracy badacze sprawdzili czy białko to ma wpływ na przetrwanie komórek nowotworowych. W tym celu poddali działaniu promieniowania UVC hodowle komórkowe z komórkami raka piersi. Radiacja promieniami UVC uszkadza DNA komórek, imitując tym samym działanie chemio- i radioterapii. W normalnych warunkach poważne uszkodzenia nici DNA prowadzą nieodwołalnie do śmierci komórki. Jednak wysokie stężenia Hsp27 blokowało ten proces, zapewniając rakowi przetrwanie. Podobną zależność obserwowano również po ekspozycji komórek rakowych na doksorubicynę – często stosowany chemioterapeutyk. „Jednym ze znanych czynników stresowych są ćwiczenia fizyczne. Nie mam nic przeciwko aktywności fizycznej, jednak najistotniejszy jest tutaj czas. Wydaje się, że jakiekolwiek intensywne lub przedłużone ćwiczenia przed leczeniem przeciwnowotworowym mogą zmniejszyć korzyści płynące z terapii” – komentuje G. Ilangovan, główny autor pracy.Naukowcy obecnie pracują nad metodą, która pozwoli im wykorzystać odkryty mechanizm w leczeniu pacjentów. Jak dotąd nie istnieje jednak żaden lek, który blokowałby indukowane stresem przeżycie komórek nowotworowych.Źródło: Science Daily/kp/pk

Reklama