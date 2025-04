Odrobina stresu jest niezbędna, byś mogła sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed Tobą każdy kolejny dzień. To właśnie stres sprawia, że – w zależności od sytuacji – potrafisz walczyć z problemami albo salwujesz się ucieczką.

Przygotowuje bowiem do jednej, jak i drugiej opcji. Jak? Pobudza organizm do produkcji tzw. hormonów stresu (adrenaliny, noradrenaliny, kortyzolu) i substancji zbliżonych działaniem do opium. Pod wpływem ich działania zwiększa się napięcie mięśni oraz poziom cukru we krwi, akcja serca przyspiesza, wyostrzają się zmysły. Jesteś bardziej czujna, a także odporna na zmęczenie i ból. Gotowa do działania.

Stres spełnia więc pożyteczną rolę, ale pod warunkiem, że trwa krótko. Nie ulega wątpliwości, że staje się on Twoim wrogiem, gdy jest długotrwały. Powoduje, że chodzisz zdenerwowana, przygnębiona, zmęczona. Masz problemy z koncentracją, wolniej myślisz. Często boli cię głowa, brzuch, kark, miewasz kołatanie serca. Twoje zdrowie zaczyna poważnie szwankować. Dlatego musisz z nim walczyć. Akcja "Stres w wielkim mieście" może Ci w tym skutecznie pomóc.

Porozmawiaj z ekspertem

Dla każdej z nas źródła stresu mogą być zupełnie inne. To, co u jednych wywołuje silne zdenerwowanie, u innych jest przyczyną zaledwie niewielkiego napięcia. Wszystkie jednak jesteśmy bardziej podatne na długotrwałe napięcie nerwowe od mężczyzn. Powód jest oczywisty. Większość z nas stara się pogodzić obowiązki zawodowe i rodzinne. Zazwyczaj udaje to się, ale płacimy za ten sukces trwaniem w permanentnym stresie. Nie jesteśmy jednak wobec niego bezradne. Można go złagodzić. Jak? Warto zwrócić się po pomoc do eksperta, który wie czym stres jest, jaki ma wpływ na zdrowie i urodę i – co najważniejsze – jak skutecznie się z nim uporać. W ramach akcji "Stres w wielkim mieście" każda z nas, która na co dzień zmaga się ze stresem, będzie mogła liczyć na pomoc teamu specjalistów, którzy będą odpowiadali na forum akcji na pytania użytkowniczek.

Psycholog Katarzyna Korpolewska wyjaśni m.in. czym jest stres u kobiet z psychologicznego punktu widzenia, dlaczego współczesna kobieta jest zestresowana, czy jakie są rodzaje terapii antystresowej. Dermatolog dr Agnieszka Bliżanowska opowie jakie rodzaje stresu odczuwa skóra (i jakie są tego symptomy), co zmienia się w skórze pod wpływem stresu i jak wydobyć z niej blask (usuwając stres w cień). Dietetyk Ewa Ceborska doradzi jaka dieta wzmacnia odporność na stres, jakie produkty korzystnie wpływają na naszą młodość (co jest jej "killerem", a co eliksirem). Trener fitness Paweł Mucha uświadomi, które partie ciała zdradzają stres i jak, co się dzieje z organizmem, gdy jest permanentnie zestresowany i jak w walce z nim pomagają poszczególne formy aktywności fizycznej. Stylistka Jola Czaja odpowie zaś na pytanie czy strój ma wpływ na poziom odczuwalnego stresu, w jaki sposób garderoba zdradza stan naszych nerwów oraz czy można strojem zmniejszyć poziom stresu.