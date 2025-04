Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na skutek palenia tytoniu co roku na świecie umiera 6 milionów osób. Palenie powoduje także raka płuc, przełyku, krtani, trzustki i przewlekłe choroby płuc, w tym POChP. Jest to przewlekła obturacyjna choroba płuc – schorzenie układu oddechowego, polegające na występowaniu nieodwracalnego zwężenia oskrzeli. Zmniejsza ono przepływ powietrza, w konsekwencji prowadząc do inwalidztwa oddechowego. Trwałe ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe to odpowiedź organizmu na szkodliwe cząstki lub gazy, np. dym tytoniowy, wdychane do płuc razem z powietrzem.

Reklama

POChP dotyka głównie osób w średnim i starszym wieku. Oprócz nieustępującej duszności, chorym dokucza także kaszel i wykrztuszanie wydzieliny. Ta groźna choroba zajmuje aż czwarte miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów.

Dym tytoniowy zawiera ok. 4 tys. szkodliwych dla organizmu związków chemicznych, w tym aż 40 substancji rakotwórczych. Nie powinien zatem dziwić fakt, że na POChP choruje co czwarty palacz, a choroba ta, ze względu na niesłabnącą modę na palenie, jest coraz częściej diagnozowana u młodszych osób.

Nie należy zapominać, że oprócz nałogowych palaczy, na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc narażone są także osoby z ich najbliższego otoczenia, tzw. bierni palacze oraz osoby, które obcują z innymi niż dym nikotynowy lotnymi toksynami, np. lakiernicy, hutnicy, malarze.

W celu diagnozy POChP, osoby podejrzewające u siebie to schorzenie, powinny poddać się prostemu i nieinwazyjnemu pomiarowi oddechu, tzw. spirometrii. Dodatkowo nałogowi palacze mogą, za pomocą obliczenia „paczkolat”, ocenić ryzyko rozwinięcia się u nich chorób zależnych od dymu tytoniowego. „Paczkolata” oblicza się poprzez pomnożenie liczby wypalanych paczek papierosów na dobę przez lata trwania nałogu, np.: 40 „paczkolat” oznacza wypalanie 1 paczki papierosów (20 sztuk) dziennie przez 40 lat. Im więcej „paczkolat”, tym większe jest ryzyko rozwoju choroby tytoniozależnej.

Eksperci podkreślają, iż wczesne rozpoznanie POChP jest warunkiem szybkiego podjęcia terapii, która może spowolnić proces rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Działania prowadzone przez kampanię Płuca Polski, oprócz edukacji społeczeństwa na temat POChP, dają również szansę skorzystania z badań układu oddechowego i sprawdzenia pojemności swoich płuc. Najbliższym wydarzeniem, przy okazji którego chętni będą mogli sprawdzić kondycję swoich płuc, będzie Seniorada organizowana 12 czerwca na terenie AWF w Warszawie oraz Parada Seniorów organizowana 25 czerwca w centrum Warszawy.

Zobacz też: Sprawdź, jak papierosy rujnują twój wygląd!

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych/mn