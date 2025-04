Fot. Fotolia

Nałogowi palacze każdego dnia narażają się na możliwość wystąpienia szeregu dolegliwości związanych z jamą ustną. Są bardziej podatni na odkładanie się kamienia nazębnego, infekcje oraz stany zapalne dziąseł. Dokucza im nieprzyjemny zapach z ust i przebarwienia szkliwa.

Papierosy są także jednym z najczęstszych powodów niepowodzeń w leczeniu implantologicznym. Znacznie zwiększają możliwość odrzucenia wszczepu.

Przed leczeniem zębów trzeba rzucić palenie

Palenie znacznie wydłuża i utrudnia okres gojenia ran. Dzieje się tak, ponieważ dym tytoniowy zmniejsza zdolności regeneracyjne tkanek. Możliwość powikłań po zabiegu lub niedostateczne utrzymanie się wczepu występuje u palaczy kilkukrotnie częściej niż u pozostałych osób.

Pacjentom, którzy decydują się na implanty zębowe lekarze zalecają zerwanie z nałogiem lub znaczne ograniczenie palenia papierosów bezpośrednio przed i po zabiegu. W przeciwnym wypadku niektórzy stomatolodzy mogą nawet odmówić podjęcia się leczenia.

E - papierosy szkodliwe dla zdrowia

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wiadomo, że e-papierosy – choć w mniejszym stopniu – są szkodliwe dla zdrowia. Często jednak stanowią alternatywę dla osób zrywających z nałogiem. Choć nie zawierają substancji smolistych, to jednak wciąż stanowią źródło wielu toksycznych związków.

– "Elektroniczne papierosy zawierają szereg niebezpiecznych składników wpływających na cały organizm. Glikol dietylenowy czy tetrametylopirazyna – to tylko niektóre substancje mogące powodować raka i uszkodzenia mózgu. Palenie e-papierosów zdecydowanie nie jest wskazane przy wszelkich zabiegach dentystycznych" – tłumaczy dr Paweł Fudalej, specjalista implantolog.

Niektóre rodzaje papierosów elektronicznych mają bardzo wysoki poziom trujących chemikaliów. Należy do nich niebezpieczny nitrozoamin – substancję tę poddano niedawno eksperymentowi na szczurach. Po kilku miesiącach u większości z nich wykryto raka.

E-papierosy niekorzystne dla implantów zębowych

Jeśli zdecydujemy się na wstawienie implantów, warto wziąć pod uwagę rzucenie lub choćby ograniczenie palenia papierosów. Może to być dodatkowa motywacja, gdy brak nam silnej woli i zapału. Z pewnością wpłynie to korzystnie na nasze dalsze samopoczucie i stan zdrowia. – "Zabieg implantacji to doskonała okazja, aby raz na zawsze rozstać się z papierosami. Wielu moich pacjentów właśnie w ten sposób definitywnie zerwało z nałogiem" – dodaje dr Paweł Fudalej.

W niektórych krajach m.in. w Australii, Nowej Zelandii, Brazylii i Kanadzie elektroniczne papierosy są już zakazane. W ich ślady wkrótce ma zamiar iść także stan Nowy Jork

