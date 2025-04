W Polsce pali codziennie 37% dorosłych mężczyzn i 23% kobiet. Poza paleniem biernym i czynnym szkodliwe jest także palenie cygar, fajek czy żucie tytoniu. Nie ma znaczenia, czy palimy papierosy z małą, czy dużą zawartością nikotyny, ponieważ są tak samo szkodliwe. Zaprzestanie palenia jest bardzo trudne i niekiedy dobre chęci oraz silna wola nie wystarczają. Na szczęście istnieją skuteczne metody leczenia tego uzależnienia.

Głód nikotynowy

Bez szczerych chęci wyzbycia się palenia oraz silnej motywacji, metody wspomagające leczenie uzależnienia mogą okazać się nieskuteczne. Jeśli jesteśmy gotowi i przestajemy palić, dużą pomocą będzie zwalczanie objawów nikotynowego zespołu abstynencyjnego. Przez wiele lat organizm przywykł do obecności nikotyny, więc kiedy jej brakuje, pojawia się psychiczny`głód`, natrętne myśli o paleniu, niepokój, napięcie, nadmierna nerwowość i drażliwość. Może dojść nawet do obniżenia nastroju, depresji, wystąpienia zaburzeń snu i apetytu.

Nikotynowa terapia zastępcza

W zwalczeniu tych objawów pomoże nikotynowa terapia zastępcza. Polega ona na tym, że dostarczamy do organizmu nikotynę (ale nie poprzez palenie). Pozwala to przyzwyczaić organizm do co raz mniejszych dawek nikotyny oraz pozwala na zmianę zachowań i nauczenia się życia bez tytoniu. Bardzo ostrożnie należy stosować tę terapię u osób po zawale serca, z zaburzeniami rytmu serca i niestabilną chorobą wieńcową. Istnieją różne formy nikotynowej terapii zastępczej – plastry, gumy do żucia, inhalatory i tabletki.

Leki pomocne w walce z paleniem

Drugim lekiem wspomagającym walkę z nikotynizmem jest bupropion. Zmniejsza on objawy zespołu abstynencyjnego po zaprzestaniu palenia. Nie wolno go stosować u osób z napadami drgawkowymi, anoreksją, bulimią, uzależnionych od alkoholu, leków. Co ważne, leczenie bupropionem powinno się rozpocząć około 2 tygodnie przed planowaną datą zaprzestania palenia. Wśród najczęściej występujących działań niepożądanych znajdują się drgawki, bezsenność, pobudzenie i suchość w ustach.

Najnowszym lekiem na rynku i z tego powodu też najdroższym jest wareklina. Substancja ta oddziałując na specjalne receptory powoduje, że nie pojawia się satysfakcja z palenia papierosów, a objawy zespołu abstynencyjnego są mniejsze. Nie wolno stosować warekliny u kobiet w ciąży i osób z niewydolnością nerek.

Jeśli nie przekonuje nas fakt, że palenie naprawdę szkodzi (a nawet zabija) i uważamy że rzucenie tego nałogu jest niemożliwe spróbujmy z pomocą leków przestać palić. Naprawdę warto!

