Oczywiście można udawać, że problemu nie ma, jednak, zazwyczaj, sam się nie rozwiąże. Rodzice czasem boją się przyznać sami przed sobą, że ich dziecko pali, gdyż boją się, że nie będą umieli temu zaradzić – trudno upilnować nastolatka, a tym bardziej sprawić, żeby czegoś nie robił.

Jak rozpoznać, że dziecko pali?

Najprostszym symptomem tego, że dziecko pali jest to, że jego ubrania pachną dymem tytoniowym. Oczywiście, jeżeli taka sytuacja zdarzy się raz czy dwa, może to znaczyć, że po prostu przebywało z osobą palącą. Jednak jeżeli zdarza się to nagminnie, należy zacząć się martwić. Trudniejsza sytuacja jest wtedy, jeżeli któryś członek rodziny pali, zwłaszcza w domu, gdyż wtedy i tak ubrania wszystkich domowników są przesiąknięte dymem tytoniowym.

Zazwyczaj kiedy dziecko popada w nałóg, jego zachowanie się zmienia. Staje się bardziej zamknięte w sobie, nie daje się przytulać, odsuwa się od rodziców. Często reaguje bardzo nerwowo, jeżeli rodzic chce zajrzeć do jego plecaka bądź torby. Dziecko może też częściej zamykać się w pokoju (zwłaszcza, jeżeli to pokój z balkonem) lub nagle zaczyna uwielbiać długie spacery.

Czytaj też: Jak rozpoznać, że ktoś zażywa narkotyki?

Zmiany zachowania mogą sugerować problem

Oczywiście takie objawy są mało charakterystyczne i mogą świadczyć także o tym, że dziecko ma po prostu dużo stresu, z którym nie może sobie poradzić. Oprócz szpanu i chęci zaimponowania rówieśnikom, stres jest jednym z głównych powodów popadania w nikotynizm przez nastolatków. Nagła zmiana zachowania dziecka zawsze powinna niepokoić rodzica, bo jest oznaką, że nie wszystko jest w porządku. Także, jeżeli dziecko nagle staje się bardziej rozrywkowe niż kiedyś, ciągle chodzi na imprezy, zaczyna pić alkohol – może to świadczyć o tym, że sięga również po papierosy.

Polecamy: Czy palenie wychodzi z mody?

Objawy zdrowotne

Dziecko, które pali może także częściej chorować. Nastolatek, który był zupełnie zdrowy do tej pory, a teraz ciągle się przeziębia, jest podejrzany. Dym tytoniowy podrażnia drogi oddechowe, przez co czyni je bardziej podatne na wszelkie infekcje. Osoby chore na astmę, jeśli zaczną palić mogą, mieć dużo częstsze i cięższe zaostrzenia choroby.

Palenie papierosów może także być przyczyną nawracających bólów głowy, zwłaszcza na początku oraz wtedy, kiedy dziecko pali naprawdę dużo.

Porozmawiaj z dzieckiem

Z dzieckiem, a zwłaszcza z nastolatkiem, niełatwo rozmawiać, a co dopiero go do czegoś przekonać. Dzieci od małego powinny wiedzieć, że papierosy są złe. Jednak przekaz takiej informacji może być trochę zachwiany, jeżeli któreś z rodziców pali. Jeśli przyłapiemy dziecko na paleniu to próbujmy rozmawiać. Ważne aby mieć na tyle dobry kontakt i czas dla dziecka, aby się zorientować.

Reklama