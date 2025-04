Szkodliwy cynamon

Cynamon - kto z nas nie lubi i nie zna jego aromatu? Połączenia cynamonu z pieczonym jabłkiem, w szarlotce, grzanym winie, piwie... Jego zapach odpręża, miło nastraja, a przyprawa sama w sobie wspomaga trawienie, rozgrzewa i może obniżać poziom cukru we krwi. Jednak to nie wszystkie właściwości cynamonu. Ujawniono bowiem, że nadmierne stosowanie cynamonu, może uszkadzać wątrobę i nerki, co wiąże się z wysoką zawartością kumaryny w tej przyprawie... Czy to kolejna plotka, a może realne zagrożenie?

Reklama

fot. Fotolia

Co to jest kumaryna?

Kumaryna to substancja zapachowa, występująca nie tylko w produktach spożywczych, ale i w kosmetycznych. Jej zapach przypomina woń skoszonego siana, połączonego z wanilią. Wykazuje działanie uspokajające, relaksujące na mięśnie gładkie i prążkowane, przeciwobrzękowe i przeciwbólowe. Może pomóc w walce z bezsennością, kolkami, zaparciami i trudnościami w oddawaniu moczu. Wpływa też na drobnoustroje, hamując ich rozwój. Ponadto może zapobiegać nowotworom.

Z drugiej strony kumaryna negatywnie wpływa na tych, którzy są podatni na jej działanie. Chociaż szkodliwość kumaryny nie została potwierdzona, powszechnie uznanymi, badaniami na ludziach, to jednak wiadomo, że zbyt duża zawartość kumaryn w pożywieniu, może toksycznie oddziaływać na wątrobę. Testy na szczurach i psach wykazały jej patologiczny wpływ na ich organizmy, powodując u szczurów krwotoki wewnętrzne, a u psów problemy wątrobowe z żółtaczką i u obu gatunków zwierząt śmierć.

Sprawdź też: Przepisy na dania o smaku cynamonu

Czy każdy cynamon zawiera kumarynę?

Nie każdy cynamon zawiera tyle samo kumaryny. Najwięcej tej substancji, która w nadmiarze może negatywnie wpływać na wątrobę, znajduje się w chińskim cynamonie kasja (Cinnamomum cassia), a najmniej w cynamonie z Cejlonu (Cinnamomum verum). Drzewa tych cynamonowców są do siebie łudząco podobne, jednak mają odmienne właściwości. Cynamon chiński to aromatyczna kora, która ma mniej szlachetne walory, w związku z czym jest tańsza.

Jak odróżnić cynamon cejloński od cassia?

Często, kupując w sklepie cynamon, nie wiemy, że zamiast cejlońskiego kupujemy inną, gorszą odmianę. Laik może bowiem nie rozpoznać gatunku cynamonowca kasja. Występuje jednak kilka cech, mogących zwrócić naszą uwagę, przy zakupie przyprawy:

wygląd laski: cynamon kasja jest skręcony w pojedyncze i gładkie laski, a cynamon cejloński zwija się po obu stronach kory, tworząc „dwururkę”, w przekroju przypominającą cygaro

cynamon kasja jest skręcony w pojedyncze i gładkie laski, a cynamon cejloński zwija się po obu stronach kory, tworząc „dwururkę”, w przekroju przypominającą cygaro kolor zmielonej kory: cynamon kasja ma ciemny kolor, podbarwiony na rdzawo lub czerwono, a cynamon cejloński ma barwę jasną, żółtobrązową

cynamon kasja ma ciemny kolor, podbarwiony na rdzawo lub czerwono, a cynamon cejloński ma barwę jasną, żółtobrązową smak przyprawy: cynamon kasja ma nieprzyjemny, piekący i cierpki smak, a cynamon cejloński ma delikatny, słodkawo-korzenny smak, lekko piekący

fot. Fotolia

Ile cynamonu można bezpiecznie spożywać?

Niemieccy naukowcy, którzy zajęli się analizowaniem kumaryny zawartej w cynamonie kasja, zalecają by spożywać tą przyprawę nie częściej, niż raz w tygodniu. Przy czym zaznaczają, że dawka ta powinna wynosić 0,1 mg na kilogram masy ciała.

Szczególnie położyli nacisk, na redukcję cynamonu kasja w produktach spożywczych dla dzieci. Dla nich właściwą dawką cynamonu, jest 0,1-0,2 mg cynamonu kasja na kilogram masy ciała.

U dorosłych limit ten wynosi około 0,5mg na kilogram masy ciała.

Zaznacza się, że jedna płaska łyżeczka do herbaty to około 3 gramy cynamonu.

W Niemczech odradza się również przyjmowanie leków hipoglikemizujących, które zawierają cynamon chiński.

Cynamon to tylko przyprawa, nie spożywamy jej w ogromnych ilościach i codziennie. Cynamon zazwyczaj urozmaica smak naszych deserów i napojów. W takich, rozsądnych ilościach nie powoduje niezdrowych oddziaływań.

Dowiedz się więcej o właściwościach przypraw z naszego forum medycznego.

Reklama

Informacje o kumarynie pochodzą ze strony dr Henryka Różańskiego