Szkodliwy nadmiar higieny

Czy wiesz, że w popularnym haśle "częste mycie skraca życie" jest sporo prawdy? Mimo, iż codzienna pielęgnacja jest jak najbardziej wskazana, to jej nadmiar może skutecznie wyjałowić nasze ciało i tym samym mocno zaszkodzić naszemu zdrowiu.



Higiena to podstawa! Z każdej strony jesteśmy wręcz bombardowane hasłami nawołującymi do intensywnej i wyszukanej pielęgnacji ciała czy czystego mieszkania. Przecież na rynku pojawiają się coraz to bardziej innowacyjne i wyszukane balsamy, kremy, preparaty, peelingi i mydła antybakteryjne, aż żal nie spróbować! Tym bardziej, że to wszystko ma sprawić, abyśmy zawsze czuły się piękne i zadbane. Czy aby jednak nie jest to przesada??

Oto jak możemy sobie zaszkodzić nadmierną pielęgnacją!

Stosując nadmierną ilość specyfików pielęgnacyjnych "połączonych" również z coraz bardziej sterylnym otoczeniem, które sami sobie stwarzamy używając licznych chemicznych środków czystości, powodujemy naruszenie bariery ochronnej skóry, a konsekwencji fundując sobie liczne uczulenia i alergie.

Wśród efektów nadmiernej higieny możemy znaleźć również liczne podrażnienia skóry, która nie radzi sobie ze środowiskiem, które na niej stwarzamy. Dodatkowo staje się zaczerwieniona i mocno przesuszona (pamiętajmy, że używanie balsamów, powoduje błędne koło - uzależnia skórę od chemicznego nawilżenia).

Nadmiar stosowanych środków antybakteryjnych i dezynfekujących, jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, których system immunologiczny wciąż uczy się obrony przed zarazkami. Jeśli taki maluch, na co dzień przebywa w środowisku "wyjałowionym", gdzie w domu panuje wręcz sterylna czystość, kontakt z otoczeniem tj. szkoła czy plac zabaw może kosztować go wysypki skórne, podrażnienia i problemy układu oddechowego. Dlatego zamiast skupiać się na zabijaniu bakterii, powinniśmy zadbać, aby te mogły się umiarkowanie rozwijać i nie przesadzać z nadmierną czystością.

Gdzie znaleźć złoty środek?



