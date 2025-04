Kosmetyki do skóry atopowej Floslek

Przełom zimy i wiosny to czas, kiedy nasz organizm jest osłabiony i podatny na wszelkie choroby. Skóra jest wysuszona i podrażniona. Wtedy też zaostrzają się zmiany wywołane przez AZS.

Skóra atopowa wymaga specjalnego traktowania. Aby zminimalizować nieprzyjemne objawy, trzeba zadbać o odpowiednią pielęgnację. Istnieją serie preparatów przeznaczonych specjalnie do skóry suchej i atopowej. Przy wyborze odpowiednich kosmetyków warto sprawdzić, czy w ich składzie są substancje silnie nawilżające i odbudowujące barierę lipidową.

Osobom z tego typu dolegliwościami polecane są specjalne preparaty o działaniu nawilżająco-natłuszczającym, które głęboko nawilżają i jednocześnie pomagają odbudować barierę ochronną skóry. Szczególnie wartościowe są te wzbogacone w mocznik oraz emolienty, czyli substancje o działaniu nawilżającym i intensywnie natłuszczającym, które tworzą na skórze film zapobiegający nadmiernemu parowaniu wody.

Zwróćmy uwagę, czy kosmetyk zawiera prebiotyk. Jest to substancja utrzymująca prawidłową mikroflorę skóry, zapobiegająca zakażeniom bakteryjnym. Doktor Henryka Dąbrowska z Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm w Warszawie zaleca unikanie w codziennej pielęgnacji mydeł i detergentów. Zwraca też uwagę na regularne stosowanie kosmetyków nawilżających i natłuszczających co najmniej 2 razy dziennie, ponieważ zawarte w nich emolienty działają dobroczynnie ale tylko do 6 godzin. Ważne jest, by skóra atopowa była pielęgnowana odpowiednio i wyłącznie kosmetykami specjalnie do tego przeznaczonymi: począwszy od emulsji, olejków do kąpieli, poprzez balsamy, po regenerujące kremy pomagające w obudowie warstwy lipidowej.

Przy skłonnościach do AZS należy unikać długich, gorących kąpieli w wannie. O wiele zdrowszy będzie krótki, niezbyt gorący prysznic. Do mycia ciała warto użyć olejku myjącego 2 w 1 z linii Emoleum marki FLOSLEK Pharma. Łagodnie myje i pielęgnuje pozostawiając na niej delikatny film ochronny. Uzupełnia niedobór lipidów w warstwie ochronnej naskórka oraz łagodzi uczucie napięcia i szorstkości. Pieni się pod wodą. W skład olejku wchodzi olej słonecznikowy, olej morelowy oraz emolienty, czyli substancje o działaniu nawilżającym i delikatnie natłuszczającym.

Jeżeli zdecydujemy się na kąpiel w wannie, do mycia użyjmy emo-oleum do kąpieli. Płyn należy wlać podczas napełniania wanny wodą. Kosmetyk tworzy w wodzie delikatną emulsję, która łagodnie myje i natłuszcza skórę. Za dobroczynne działanie odpowiedzialny jest olej słonecznikowy, olej wazelinowy, oraz emolienty - odbudowujące płaszcz lipidowy. Po kąpieli na skórze pozostaje delikatny film ochronny, wszelkie podrażnienia są złagodzone a niedobór lipidów uzupełniony. Nie spłukujemy go.

Po kąpieli należy skórę jak najszybciej delikatnie osuszyć, przykładając ręcznik do ciała, nie szorując. Następnie koniecznie posmarujmy całe ciało balsamem. Idealny będzie lipidowy balsam z tej samej linii. Przynosi ulgę w podrażnieniach, zapobiega wysuszaniu i pękaniu naskórka. Powoduje zmniejszenie napięcia i suchości skóry. Jednocześnie zmiękcza ją i nawilża. Najważniejszymi składnikami preparatu są: mocznik, prebiotyk (stymuluje wzrost dobroczynnych bakterii skóry, pomaga w odbudowie bariery ochronnej, łagodzi uczucie pieczenia i swędzenia, olej migdałowy oraz wysoce oczyszczona forma lanoliny.

W przypadku łuszczenia się skóry lub pękania, warto sięgnąć po regeneracyjny krem ochronny. Pomaga w regulacji naturalnego procesu złuszczania i odbudowie warstwy lipidowej. Zapewnia także skuteczną ochronę przed nadmierną utratą wody Za powyższe działanie odpowiedzialne są: kompleks lipidowy, witamina E, witamina A, olej migdałowy i olej morelowy.

Do pielęgnacji skóry całego ciała i twarzy świetnie sprawdzi się krem nawilżający Emoleum. Intensywnie, głęboko i długotrwale nawilża, a także wygładza i uelastycznia podrażnioną i wysuszoną skórę. Zapobiega wysuszeniu, pękaniu i łuszczeniu naskórka. W składzie preparatu znajdują się: mocznik, kompleks lipidowy i sok z aloesu (aloe vera gel), który działa regenerująco, pobudza mechanizmy obronne skóry, głęboko nawilża.

