Być może nie zdajesz sobie sprawy, ale na co dzień robisz coś, co może znacząco przyczynić się do poprawy twojego zdrowia. Mowa o prysznicu, a konkretnie tym zimnym! Dowiedz się, jakie korzyści dla zdrowia możesz osiągnąć biorąc zimny prysznic!

Jesteś raczej zwolenniczką kąpieli w ciepłej wodzie? Być może to idealny moment, by zmienić swoje przyzwyczajenia. Jeśli nie potrafisz od razu zrezygnować z ciepłej wody, postaraj się stopniowo zmniejszać jej temperaturę. I nie chodzi tu o osiągnięcie temperatury wody, w jakiej kąpią się "morsy"! Pozytywny wpływ obniżenia temperatury prysznica zauważysz już po kilku kąpielach w letniej wodzie.

Poznaj 7 zdrowotnych zalet zimnych pryszniców!

1. Orzeźwi cię

To zdecydowanie najbardziej oczywista korzyść, ale zdecydowanie nie bez znaczenia w upalne letnie dni. Poranny zimny prysznic rozbudzi cię, doda ci energii i powodzeniem może zastąpić poranną kawę. Choć ciepły prysznic może pomóc ci zrelaksować się, to właśnie zimna woda odświeży umysł i doda ci energii i sił do działania!

2. Pobudzi krążenie krwi

Branie prysznica w zimnej wodzie ma bardzo korzystny wpływ na krążenie krwi, przyczyniając się do obniżenia ryzyka chorób z nim związanych. Chcesz uniknąć opuchnięć, zakrzepicy, żylaków czy pajączków? Wzmocnij działanie zimnego prysznica masażem wodnym (pamiętaj, by robić go z dołu do góry), a twoje nogi z pewnością ci podziękują!

3. Poprawi odporność

Zimny prysznic znakomicie hartuje organizm. Już teraz możesz więc zacząć pracować nad budowaniem naturalnej odporności przed jesienno-zimowymi infekcjami. Pod koniec kąpieli przez kilka chwil bierz naprzemiennie zimny i ciepły prysznic. Pamiętaj tylko, żeby po takiej kuracji dokładnie wytrzeć ciało i nie wyziębiać się dodatkowo, bo może to grozić chorobą.

4. Przyspieszy metabolizm

By funkcjonować normalnie, organizm potrzebuje stałej temperatury ciała. W odpowiedzi na niską temperaturę wody twoje ciało wskoczy na "wyższe obroty", czy zapobiec wychłodzeniu organizmu. Takie naturalne przyspieszenie metabolizmu świetnie przyczyni się do poprawy trawienia, eliminacji toksyn z organizmu a nawet... odchudzania!

5. Pomoże pozbyć się toksyn z organizmu

Niezdrowy (a nawet niezbyt zdrowy) styl życia prowadzi do okładania się w organizmie toksyn. Zimne prysznice, dzięki poprawie krążenia krwi i limfy oraz lepszemu metabolizmowi, przyspieszą oczyszczanie organizmu, dzięki czemu zyskasz lepszy wygląd (np. skóry) i samopoczucie!

6. Poprawi termoregulację organizmu

Bardzo źle znosisz różnice temperatur? Jeśli ciągle jest ci za gorąco lub za zimno, zimne prysznice są właśnie dla ciebie! Regularne prysznice w zimnej wodzie poprawiają zdolność termoregulacji organizmu, czyli przystosowania się do panującej temperatury, przez co zmieniające się temperatury przestają być tak uciążliwe.

7. Zapobiega nadmiernemu poceniu

Nie zawsze pocenie się świadczy o braku higieny osobistej. Nadmierne pocenie się może być efektem zbyt wielu otwartych porów skóry, na co wpływ ma temperatura. Kąpiele w zimnej wodzie pomogą zniwelować ten problem, przyczyniając się do osiągnięcia uczucia komfortu i uczucia świeżości na dłużej.

Problem z poceniem się? Poznaj 5 skutecznych zabiegów na nadpotliwość!

Zimne prysznice są bezpieczne praktycznie dla wszystkich. Pamiętaj tylko o stopniowym zmniejszaniu temperatury wody, zwłaszcza, gdy jesteś bardzo rozgrzana, np. długim pobytem na plaży lub w saunie!

