SIBO (ang. small intestinal bacterial overgrowth) to inaczej zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Jest to stan nieprawidłowego wzrostu liczby bakterii w jelicie cienkim, co może prowadzić do problemów z trawieniem i niedożywienia.

U zdrowych osób w jelicie cienkim ilość bakterii jest ograniczana przez perystaltykę jelit oraz działanie enzymów i kwasu żołądkowego. Kiedy któryś z naturalnych mechanizmów zawiedzie, bakterie nadmiernie się rozmnożą. Są to w dużej mierze bakterie pochodzące z jelita grubego. Najczęściej przerost dotyczy bakterii Streptococcus, Escherichia coli, Lactobacillus i Bacteroides.

SIBO często rozwija się wskutek operacji lub choroby, powodujących spowolnienie perystaltyki jelit, a tym samym wolniejszego przesuwania się treści pokarmowej. Najczęstszymi przyczynami SIBO (80-90% przypadków) są zespół jelita drażliwego, zaburzenia motoryki jelit i przewlekłe zapalenie trzustki.

Nadmiar bakterii w jelicie cienkim prowadzi do uwalniania się większej ilości gazów i innych związków podczas trawienia, co powoduje dolegliwości. Łagodne przypadki SIBO mogą nie dawać o sobie znać. W innej sytuacji pojawiają się początkowo objawy ze strony układu pokarmowego. W miarę postępu choroby mogą ujawnić się objawy w postaci zmian skórnych oraz problemy neurologiczne.

Główne objawy SIBO dotyczą układu trawienia, są to:

Pozostawienie tych objawów bez leczenia prowadzi do rozwoju poważniejszych dolegliwości.

Wpływ stanu zdrowia jamy brzusznej na cały organizm naukowcy badają od dawna. Okazuje się, że SIBO to nie tylko problem jelit, ale często też skóry. U chorych mogą zaostrzać się rozpoznane wcześniej choroby dermatologiczne albo pojawić nowe zmiany skórne, w tym:

Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób rozrost bakteryjny jelita cienkiego powoduje objawy na skórze, ale według niektórych źródeł przyczyniają się do tego rozprzestrzeniające się stany zapalne i nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

SIBO powoduje przewlekłe wzdęcia, co sprawia, że wielu chorych zauważa u siebie powiększenie obwodu brzucha. Tak zwana oponka jest zauważalna nawet przy szczupłej sylwetce i pomimo schudnięcia. Chorzy na SIBO mają też trudność z utrzymaniem płaskiego brzucha.

Objawy neurologiczne oraz psychiczne SIBO wynikają przede wszystkim z zaburzonego wchłaniania i niedoboru witamin, zwłaszcza witamin B12, A i D. Zorientowanie się, że ich źródłem są problemy z jelitami, może być trudne.

Objawy neurologiczne SIBO to:

Według różnych doniesień naukowych istnieje silny związek między stanem jelit a zdrowiem psychicznym. Dlatego również w tym obszarze ujawniają się objawy SIBO. U chorych mogą wystąpić:

Co ciekawe, zależność jest dwustronna. Przewlekły stres nie służy jelitom: może spowalniać ruchy robaczkowe oraz przyczynić się do rozwoju SIBO.

Nieleczone SIBO magicznie nie zniknie. Groźne objawy, które się pojawiają, często są trudne do powiązania z zaburzeniem pracy jelit. A przez to prawidłowa diagnoza nie przychodzi szybko.

Na zaawansowany etap SIBO mogą wskazywać:

Wynikają one przeważnie z nieprawidłowego wchłaniania i niedoborów żywieniowych.

Nie ma jednego rekomendowanego testu na SIBO, ale kiedy wystąpią objawy, warto wykonać w pierwszej kolejności test oddechowy wodorowo-metanowy. Jest to badanie nieinwazyjne, bazujące na obecności w wydychanym powietrzu gazów, które są uwalniane podczas trawienia pokarmu z udziałem bakterii jelitowych. Badanie można przeprowadzić nawet samodzielnie w domu. W tym celu należy zamówić zestaw diagnostyczny, oddać próbkę wydychanego powietrza zgodnie z instrukcją i odesłać na wskazany adres laboratorium.

W przypadku pojawienia się objawów SIBO z pewnością należy udać się do lekarza. Wystawiane jest skierowanie do gastroenterologa. Aby rozpoznać SIBO, oprócz testów oddechowych, specjalista może zlecić takie badania jak:

Warto wiedzieć, że niektórzy są bardziej narażeni na zachorowanie. Wyższe ryzyko wystąpienia SIBO istnieje w przypadku:

Podstawą leczenia SIBO jest antybiotykoterapia. Konieczne jest też usunięcie przyczyny dolegliwości (np. zabieg usuwający wadę anatomiczną jelita, terapia choroby podstawowej) oraz leczenie powikłań, jeśli takie wystąpiły. W niektórych przypadkach korzystne efekty można osiągnąć za pomocą diety. Rokowania przy SIBO są zazwyczaj dobre, rzadko konieczne jest leczenie w szpitalu.