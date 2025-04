Testosteron - norma i jej odchylenia u mężczyzn

Testosteron jest znany jako hormon należący do tzw. androgenów, produkowany przez jądra u mężczyzn, a u kobiet przez nadnercza i w małym stopniu przez jajniki. U mężczyzn testosteron jest wydzielany w ilościach kilkakrotnie wyższych niż u kobiet, co warunkuje ich prawidłowy rozwój i pojawienie się cech płciowych.

Reklama

Fot. Depositphotos

Co to jest testosteron?

Testosteron jest hormonem płciowym wydzielanym do krwi. Obok hormonu DHEA jest jednym z przedstawicieli hormonów z grupy androgenów, będących steroidami. Jego sekrecja jest kontrolowana przez inny hormon – LH (hormon luteinizujący). Testosteron to hormon charakterystyczny dla mężczyzn, bowiem od jego poziomu w organizmie zależy pojawienie się typowych cech płciowych. Powstaje z cholesterolu.

Gdzie jest wydzielany?

Testosteron u mężczyzn produkowany jest w jądrach, a dokładniej komórkach Leydiga. Jądra to narządy rozrodcze męskie, w których produkowane są plemniki i jednocześnie gruczoły, wydzielające hormony. U kobiet testosteron wydzielany jest w małych ilościach przez nadnercza i jajniki (narządy rozrodcze żeńskie produkujące komórki jajowe i gruczoły wydzielające hormony np. estrogeny). Nadnercza to narządy gruczołowe znajdujące się – jak nazwa wskazuje – na nerkach. Schematycznie można je porównać do „kapturków” znajdujących się na górnych biegunach obu nerek.

Jaka jest rola testosteronu?

Testosteron pełni w organizmie człowieka kilka ról. Pierwszą i zasadniczą jest rozwój męskich cech płciowych, takich jak narządy płciowe męskie (prącie, jądra), wystąpienie owłosienia ciała typu męskiego, zarostu twarzy, większej masy mięśniowej i charakterystycznej sylwetki ciała, jak również niskiego głosu i pewnych cech emocjonalnych np. odwaga, zdecydowanie, skłonność do agresji, większe libido. Dzięki testosteronowi mężczyzna jest zdolny produkować plemniki i podejmować aktywność seksualną.

Kolejną rolą – u płodów płci męskiej – jest różnicowanie ośrodka rozrodczego typu męskiego, w takiej strukturze mózgu, jaką jest podwzgórze. W życiu płodowy zachodzi bowiem kształtowanie się płci dziecka.

Ponadto testosteron przyspiesza syntezę białek oraz zatrzymuje wodę i elektrolity w naszym organizmie. Ułatwia też przyswajanie wapnia, zatem chroni mężczyzn przed osteoporozą.

W jaki sposób można zmierzyć poziom testosteronu?

Poziom testosteron jest sprawdzany poprzez wykonanie badań laboratoryjnych próbki krwi. Jest ona pobierana zwyczajnie z żył, tak jak podczas badań okresowych. Wskazaniem do zbadania poziomu testosteronu są przedstawione niżej objawy. Wartości referencyjne poziomu testosteronu całkowitego dla mężczyzn mieszczą się w granicach:

5-10 nmol/l (3-10µg/l)

Jednak trzeba mieć na uwadze, że norma dla każdego laboratorium jest inna, co zależy od stosowanych metod badań i odczynników. Na wyniku badań laboratorium umieszcza swoje normy.

Gdy testosteronu jest za dużo

Za wysoki poziom testosteronu u mężczyzn może objawiać się następująco:

zachowanie agresywne (agresja fizyczna, słowna),

wzmożony popęd płciowy,

zwiększone ciśnienie tętnicze krwi,

łysienie (zakola),

bujne owłosienie ciała,

nieznaczny przyrost masy mięśniowej,

uporczywy trądzik.

Gdy testosteronu jest za mało

Jeżeli produkcja testosteronu nie jest wystarczająca, wówczas mężczyzna może uskarżać się na:

spadek popędu płciowego, zaburzenia erekcji,

mniejszą objętość ejakulatu po wytrysku,

spadek nastroju, odczuwanie zmęczenia, apatia,

nadwagę lub otyłość oporną na leczenie dietą i aktywnością fizyczną,

przerzedzenie owłosienia ciała,

nabieranie „kobiecych” kształtów (zaokrąglenie pośladków, piersi),

zmiana barwy głosu na bardziej delikatną,

pomniejszenie wielkości jąder,

zaburzenia płodności, po bezpłodność (bezskuteczne próby starania się o potomka),

osteoporoza.

Męskie dysfunkcje seksualne

Dlaczego testosteron może się obniżać?

Istnieje wiele przyczyn spadku poziomu testosteronu. Najpowszechniej obserwuje się to zjawisko u mężczyzn spożywających duże ilości alkoholu i palących nałogowo papierosy. Stanami chorobowymi, w których poziom tego hormonu maleje, są: cukrzyca i miażdżyca naczyń krwionośnych, schorzenia jąder i wątroby, jak również choroby genetyczne – zespół Klinefeltera. Poziom testosteronu spada wraz z wiekiem – od 25 roku życia obniża się średnio o 1%. Około 40-50 roku życia niektórzy mężczyźni przechodzą tzw. andropauzę, czyli okres w którym zaczyna doskwierać niedobór testosteronu.

Męska menopauza

Zespół Klinefeltera

Do jakiego lekarza w razie problemu?

Reklama

Jeżeli mężczyzna zaobserwuje któreś z wymienionych wyżej objawów, wówczas warto by udał się do lekarza androloga i/lub urologa. Skierowanie do tych specjalistów można otrzymać od lekarza rodzinnego. Leczenie polega na wyrównywaniu poziomu testosteronu np. za pomocą leków doustnych lub zastrzyków.