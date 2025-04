Jeszcze kilkadziesiąt lat temu długość życia mężczyzn na świecie wynosiła 45 lat, więc realny proces starzenia dotyczył nielicznych panów. Dziś rozwój cywilizacji i postęp medycyny pozwolił na wydłużenie życia, czego konsekwencją są dolegliwości towarzyszące panom wkraczającym w poważny wiek.

Reklama

Choć na temat menopauzy pisze (i żartuje) się wiele, męskie przekwitanie nadal wydaje się być tematem tabu. Zmiany zachodzące w męskim ciele i psychice po 40. roku życia często nazywa się pogardliwie kryzysem wieku średniego. Podczas gdy większość przypisywanych mu objawów, to dolegliwości związane z przechodzeniem okresu andropauzy.

Wszystkiemu winien testosteron

Za cały proces odpowiedzialny jest testosteron, a raczej spadek jego poziomu w męskim organizmie. Ten proces rozpoczyna się już po 30. roku życiu i trwa stopniowo. Poziom hormonu spada nawet o 10 procent w każdej kolejnej dekadzie życia. O tym, że rola testosteronu jest nieoceniona nie trzeba nikogo przekonywać. Oprócz oczywistego znaczenia testosteronu dla życia seksualnego panów, ma on również wpływ na inne procesy zachodzące w organizmie, takie jak: wzrost gruczołu prostaty, metabolizm węglowodanów, produkcja krwinek w szpiku kostnym, tworzenie kośćca, prawidłowe funkcjonowanie wątroby.

Pan doktor powie, co mi dolega?

Problem z andropauzą polega na tym, że zwykle pozostaje ona przypadłością niezdiagnozowaną. Bo tak naprawdę ciężko określić moment, w którym mężczyzna zaczyna wchodzić w ten etap życia. W przeciwieństwie do menopauzy brak tu wyraźnego znaku wysyłanego przez organizm, który miałby informować o tym, że oto młodość przeminęła. U kobiet takim sygnałem jest zatrzymanie menstruacji. W przypadku mężczyzn nie dochodzi jednak do całkowitego zatrzymania funkcji reprodukcyjnych, a jedynie do ich obniżenia.

Nie bez znaczenia w trudnościach ze zdiagnozowaniem andropauzy jest również męska niechęć do wizyt lekarskich. A i medycy są nie bez winy, ponieważ często, podczas stawiania diagnozy, pomijają fakt, że niektóre dolegliwości panów w tym wieku powodowane są po prostu spadkiem poziomu testosteronu.

Najbardziej charakterystyczne objawy andropauzy to: spadek libido, nadmierna potliwość, palpitacje serca, uderzenia gorąca (jak w przypadku kobiet), zaburzenia snu, osłabnie odporności organizmu, zmiany emocjonalne, zmniejszenie masy i siły mięśni, przyrost tkanki tłuszczowej, osłabienie kości i osteoporoza.

Diagnoza i co dalej?

Reklama

Jeśli zapadanie już prawidłowa diagnoza, że przyczyną dolegliwości jest spadek poziomu testosteronu, warto zastanowić się, jak zaradzić objawom andropauzy. Jednym z rozwiązań, analogicznym dla kobiet i mężczyzn w wieku przekwitania, jest terapia hormonalna. Należy jednak pamiętać, że istnieje wiele przeciwwskazań do jej stosowania. Jak w przypadku wszystkich dolegliwości zdrowotnych bezcenna jest rola profilaktyki. Zdrowy tryb życia, dieta, aktywność fizyczna i unikanie używek na pewno pozwolą ograniczyć symptomy andropauzy.