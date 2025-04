Szwedzi, Norwegowie i Duńczycy zapomnieli już, co to ból zęba. U nas wciąż nierzadkie są przypadki wyrwania z powodu zaawansowanej próchnicy. Może więc najwyższy czas wziąć przykład ze Skandynawów? Czego możesz się od nich nauczyć?



ZASADA 1. Wzmocnij je wapniem

Większość z nas ma go za mało, a właśnie wapń tworzy strukturę zęba.

- Najwięcej znajdziesz go w jogurcie (naturalnym), mleku i orzechach.

- Aby dobrze się wchłaniał, potrzebna jest też witamina D. Jedz więc morskie ryby (mają jej dużo) i przebywaj na słońcu (choćby 15 minut dziennie).

Efekt. Zęby stają się silniej zmineralizowane, twarde, bardziej odporne na ścieranie i próchnicę.

ZASADA 2. Jedz żurawinę

Właśnie odkryto, że jej owoce zawierają substancje neutralizujące działanie bakterii żyjących na płytce nazębnej. Możesz:

- pić z nich sok lub pałaszować dżem;

- gotować pyszny lekki kisiel.

Efekt. Chronisz zęby przed próchnicą, a dziąsła przed paradontozą.

ZASADA 3. Masuj dziąsła

Z biegiem lat często dochodzi do podnoszenia się dziąseł i odsłonięcia szyjek. Codziennie przed myciem:

- uciskaj dziąsła palcem wskazującym (trzy minuty) – od środka szczęki w kierunku na zewnątrz;

- zastosuj specjalny aparat do irygacji (kupisz go w sklepie ze sprzętem AGD, cena ok. 300 zł).

Efekt. W dziąsła wnika więcej substancji odżywczych. Stają się bardziej napięte. Jeśli stosujesz irygator, woda płynąca pod ciśnieniem wypłukuje drobinki pokarmu, których nie czyści szczotka. Zapobiega to osadzaniu się bakteryjnej płytki nazębnej.

ZASADA 4. Chroń szkliwo

Jeśli masz jakiekolwiek objawy nadwrażliwości zębów:

- unikaj picia gorących napojów, a także bardzo zimnych, np. z lodem;

- nie dopuszczaj do gwałtownych zmian temperatur (np. po zjedzeniu lodów – kawa);

- stosuj pasty zawierające składniki, które zamykają kanaliki zębowe.

Efekt. Zmniejszasz wrażliwość zębów, zapobiegasz więc bólowi podczas jedzenia oraz uszkodzeniu szkliwa (sprzyja rozwinięciu się próchnicy).

ZASADA 5. Dopasuj szczotkę

To sprawa ważniejsza, niż zwykle sądzimy. Zbyt twardą szczotką można uszkodzić szkliwo na wypukłościach zębów, co powoduje tworzenie się w tych miejscach tzw. ubytków klinowych. Inną ich przyczyną jest zbyt energiczne szorowanie zębów.

- Wymieniaj szczoteczkę, gdy tylko odczujesz, że włosie zaczyna twardnieć (nie rzadziej niż raz na miesiąc).

- Zapytaj dentystę, jaki ich rodzaj jest dla ciebie odpowiedni. Pojawiły się np. szczotki do czyszczenia głębiej położonych miejsc.

Efekt. Dokładnie oczyszczasz zęby, nie narażając ich na uszkodzenie.

ZASADA 6. Chroń zęby przed kamieniem

Niszczy dziąsła, sprzyja atakowi bakterii próchniczych. Dlatego:

- raz na pół roku idź do dentysty na czyszczenie kamienia;

- stosuj pastę zapobiegającą osadzaniu się kamienia.

Efekt. Szyjki zębów nie odsłaniają się, zapobiegasz próchnicy.

ZASADA 7. Wylecz zgagę

Z najnowszych badań wynika, że ludzi z problemami żołądkowymi częściej atakuje próchnica. PH ich jamy ustnej sprzyja rozwojowi bakterii.

- Dbaj o dietę. Ostre, kwaśne i słodkie dania nasilają problemy z trawieniem.

- Co kilka miesięcy bierz leki poprawiające pracę żołądka i hamujące wydzielanie kwasu solnego.

Efekt. Organizm zacznie lepiej przyswajać wapń z jedzenia, a w ślinie znajdzie się więcej substancji chroniących zęby przed próchnicą.

ZASADA 8. Przetestuj dentystę

Wiele zależy od jego umiejętności:

- jeśli plomba wypada po kilku tygodniach, to znak, że dentysta używa materiałów gorszej jakości;

- bądź czujna, jeśli proponuje ci wymianę plomb dla celów estetycznych;

- zmień dentystę, jeśli twierdzi, że masz aż kilka zębów do usunięcia.

W wielu przypadkach leczenie specjalnymi preparatami pobudzającymi tkanki do odbudowy pomaga uratować ząb.

Efekt. Zęby są mocne, dziąsła nie krwawią. Masz miły zapach z ust.

Źródła wapnia (w 100 g)

- orzechy - 134 mg

- jogurt - 120 mg

- sardynki - 400 mg

- ser żółty - 600 mg

- brokuły - 113 mg

- fasola - 113 mg

- mleko - 140 mg

- kefir - 130 mg

Nie tylko dla urody...

- Zły zgryz sprzyja problemom. Zęby szybciej się psują, mogą nawet zacząć się ruszać. Na szczęście polubiliśmy aparaty.

Wiele właścicielek traktuje je nie tylko jak środki do prostowania zgryzu, ale też chętnie pokazuje otoczeniu.

- Jeśli nie chcesz eksponować aparatu, możesz wybrać całkiem niewidzialny, zakładany od wewnątrz.

Aleksandra Barcikowska/ Przyjaciółka