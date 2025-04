Palenie tytoniu, zarówno czynne jak i bierne, może być przyczyną bólu głowy. Nikotyna, jako jeden ze składników dymu papierosowego, rozszerza naczynia mózgowe, które uciskają otaczające je komórki nerwowe i w ten sposób wywołuje ból głowy.

Dym tytoniowy stymuluje zakończenia nerwowe znajdujące się na tylnej części gardła, które przewodząc pobudzenie również mogą wywoływać bóle głowy. Na ogół rezygnacja z palenia lub ograniczenie przebywania w zadymionych pomieszczeniach powoduję zmniejszenie częstości tego typu bólów głowy.

Palenie papierosów a migrena

O negatywnym wpływie dymu papierosowego mówi się także w kontekście migrenowych bólów głowy. Migrenę charakteryzuje jednostronny ból o charakterze pulsującym z towarzyszącymi nudnościami, światłowstrętem, nadwrażliwością na dźwięki i zapachy. Osoby dotknięte tą chorobą potrafią najczęściej z łatwością podać czynniki wyzwalające napad bólu.

Do czynników wywołujących ataki migreny należą:

środki spożywcze takie jak: czekolada , niektóre rodzaje sera, tłuste pożywienie

, niektóre rodzaje sera, tłuste pożywienie alkohol

dym tytoniowy

u kobiet - zmiany hormonalne,

ciąża,

obciążenia fizyczne i psychiczne,

wpływ środowiska naturalnego, jak silny wiatr i jaskrawe światło

stres

Rzucenie palenia oraz unikanie zadymionych miejsc może być jednym z elementów chroniących przed zbyt częstymi napadami migreny.

Jak dym tytoniowy wpływa na występowanie klasterowych bólów głowy?

Palenie tytoniu odgrywa także duża rolę w powstawaniu klasterowego bólu głowy. Jest to bardzo silny jednostronny ból głowy, zlokalizowany zwykle w okolicy gałki ocznej, płata czołowego, płata skroniowego, karku i szyi. Ma on charakter palący, kłujący. Objawy towarzyszące to łzawienie z oka, przekrwienie spojówek, nieżyt nosa, obrzęk powiek, opadnięcie powieki, zwężenie źrenicy oka, zapadnięcie gałki ocznej do oczodołu, wzmożona potliwość i zaczerwienienie skóry twarzy po stronie bólu, ogólne pobudzenie oraz nadmierna ruchliwość. Ten typ bólu głowy w przeciwieństwie do migreny występuje częściej u mężczyzn.

Wyniki jednego z badań przeprowadzonych u osób z klasterowym bólem głowy podają, że ograniczenie palenia papierosów o 10 w ciągu dnia zmniejszyło występowanie napadów tego typu bólu głowy o 50%.

Zatokowe bóle głowy

Poza tym warto pamiętać, że palenie papierosów może przyczyniać się także do zatokowych bólów głowy. Drażniące składniki dymu tytoniowego nasilają objawy przewlekłego zapalenia zatok oraz nasilają obrzęk śluzówek jam nosa prowadząc do jego niedrożności. Tego rodzaju bóle głowy charakteryzują się nasileniem dolegliwości przy schylaniu się, umiejscowieniem bólu w okolicy nasady nosa, czoła, szczęki lub za gałkami ocznymi. Towarzyszy im uczucie zatkania nosa lub wyciek.

Palacze powinni pamiętać, że nawet jeśli nie odczuwają żadnych z wyżej opisanych objawów, mogą się przyczyniać do występowania bólów głowy u osób ze swojego otoczenia: rodziny przyjaciół, czy współpracowników.

