Każda przyszła mama pragnie urodzić zdrowe dziecko, ale nie zawsze ciąża ma tak szczęśliwy finał. Niektórym problemom udaje się jednak zaradzić już na etapie płodowym. Do innych zaś można się przygotować, tak by już od pierwszych dni po porodzie otoczyć maleństwo jak najlepszą opieką. I choćby dlatego warto nie tylko pojawiać się na kontrolnych badaniach u ginekologa, ale także w odpowiednim momencie przeprowadzać badania genetyczne, takie jak genetyczne USG.

Kiedy warto zrobić USG genetyczne?

11–14 tydzień ciąży, a dokładniej: nim upłynie 13. tydzień i 6 dni. Już na tym etapie niektórzy specjaliści potrafią ustalić płeć dziecka! Ale nie to jest najważniejsze. Badanie to ma przede wszystkim na celu sprawdzenie, czy u maluszka jest prawidłowy przepływ żylny, czy rozwinęła się kość nosowa i ile wynosi przezierność karkowa (określana na wyniku skrótem NT). Parametry te pomagają ocenić wysokość ryzyka wad genetycznych, takich jak: zespół Downa, Pateau, czy Edwardsa.

18–23 tydzień – w tym czasie robi się tzw. USG połówkowe. Umożliwia ono wykrycie lub wykluczenie rozszczepu podniebienia czy kręgosłupa oraz rozmaitych nieprawidłowości w budowie narządów wewnętrznych (w tym wad serca, które udaje się zoperować jeszcze w łonie matki!). O ile dziecko właściwie się ułoży, można też w 100 procentach określić jego płeć.

Ważne! USG jest całkowicie bezpieczne dla dziecka. Jeżeli masz ponad 35 lat, możesz w ramach NFZ zrobić dodatkowo test z krwi (tzw. Pappa) – pomoże on dokładniej określić ryzyko wad genetycznych. Jeśli jednak już samo USG wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo wad genetycznych – bez względu na twój wiek, i to czy robiłaś test Pappa – dostaniesz skierowanie na badania inwazyjne (amniopunkcja, biopsja kosmówki lub kordocenteza). Dają one 100 procent pewności, czy dziecko jest zdrowe, czy nie. Niestety, wiążą się z ryzykiem poronienia. Zanim się więc na nie zdecydujesz, weź to koniecznie pod uwagę.