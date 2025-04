Na pytanie odpowiada dr hab. n. med. Józef Haczyński.

Bóle w nadbrzuszu po jedzeniu rzadko świadczą o WZW typu C, chociaż oczywiście nie można tego wykluczyć. Najczęściej występujące objawy tej infekcji to: złe samopoczucie, ciągłe zmęczenie, osłabienie, utrata wagi, nudności, problemy z koncentracją oraz objawy charakterystyczne dla grypy. U co dziesiątego chorego pojawia się typowe zażółcenie skóry i oczu.

Szacuje się, że w Polsce około 1,5 proc. ludzi jest zakażonych tym wirusem, ale ze względu na niewielkie objawy początkowe nawet ponad 96 proc. chorych jeszcze o tym nie wie. Średni czas od momentu zakażenia do pojawienia się powikłań to od 5 do 30 lat.

Jeśli ktoś ma opisane wcześniej objawy i niepokoi się o swoje zdrowie, powinien poprosić swojego lekarza rodzinnego o skierowanie na oznaczanie przeciwciał WZW C w surowicy krwi. Badanie takie jest bezpłatne dla wszystkich ubezpieczonych w NFZ.