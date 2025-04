To może zdarzyć się każdej z nas. Na kiepskie wyniki wpływa bowiem mnóstwo czynników, które nie zawsze są zależne do nas. Żyjemy w ciągłym biegu, stresie, jemy szybko, przypadkowe rzeczy, a odpoczywamy zwykle na kanapie. To, niestety, po jakimś czasie musi odbić się na zdrowiu. Szczególnie że z wiekiem nasz organizm staje się coraz mniej wyrozumiały, jeśli chodzi o zdrowotne grzeszki.

Po pierwsze, badaj się

Wiedząc, że nie zawsze żyjemy zgodnie z zaleceniami specjalistów, musimy pamiętać o regularnym kontrolowaniu swojego zdrowia.

Morfologię, badanie cholesterolu i oznaczenie poziomu cukru we krwi powinnaś robić raz w roku. Jeśli jesteś po czterdziestce i masz kłopoty z sercem lub cierpisz na nadwagę, badanie cholesterolu rób co pół roku.

Badanie gęstości kości wykonaj od razu po 50. urodzinach.

Ciśnienie mierz co pół roku, a po czterdziestce co 3 miesiące.

Po drugie, popraw wynik

Spokojnie, nawet jeśli twoje wyniki nie są idealne, przynajmniej wiesz już, co jest nie tak. To połowa sukcesu. Dzięki temu możesz zacząć działać. Pamiętaj, im wcześniej weźmiesz się za swoje zdrowie, tym prędzej odzyskasz dobre samopoczucie. Jest więc o co walczyć.

Gdy masz za mało czerwonych krwinek

Norma: RBC 4–5,6 mln/mm3

Diagnoza: To może oznaczać anemię

Jej objawy to: ciągłe zmęczenie, apatia, bóle głowy, ziemista cera, łamliwość włosów i paznokci, podatność na choroby, zajady na ustach.

Jeśli nie uda ci się samej poprawić wyników, lekarz zleci ci dalsze badania. Jeżeli faktycznie okaże się, że to anemia, przepisze ci preparaty żelaza na receptę.

Nasza rada: Podnieś poziom żelaza we krwi

Twój organizm potrzebuje ok. 18 mg żelaza dziennie. Póki wyniki się nie poprawią, jedz codziennie jeden posiłek z czerwonym mięsem (w 100 g ma 3 g żelaza), najlepiej razem z warzywami i owocami bogatymi w wit. C, która ułatwia wchłanianie tego pierwiastka.

Zacznij uprawiać sport – aktywność fizyczna poprawia ukrwienie i pobudza organizm do produkcji czerwonych krwinek.

Gdy masz za dużo cukru

Norma: 60–100 mg/dl

Diagnoza: Działaj szybko, Aby nie dopuścić do cukrzycy

Cukrzyca przez długi czas nie daje o sobie znać. Objawy (senność, ciągłe pragnienie, spadek wagi) pojawiają się dopiero, gdy choroba jest zaawansowana.

Jeśli cukier jest znacznie podniesiony (powyżej 125 mg/dl), lekarz skieruje cię na dalsze badania i do poradni diabetologicznej.

Nasza rada: Postaw na węglowodany złożone

Aby obniżyć poziom glukozy we krwi, wyeliminuj z diety cukry proste. Zrezygnuj ze słodyczy, białego pieczywa, ryżu, zwykłego makaronu, ogranicz owoce.

Wprowadź do menu pieczywo razowe, pełnoziarniste makarony, grube kasze, bez ograniczeń jedz warzywa, najlepiej surowe lub gotowane na parze. n Sięgnij po błonnik (do kupienia w aptece od 5 zł), bo pomaga obniżyć poziom cukru we krwi.



Gdy masz za mała gęstość kości

Norma: > -1 SD

Diagnoza: Uwaga, to grozi osteoporozą

Wynik nie mniejszy niż -2,5 oznacza, że masz osteopenię, która, jeśli nie zaczniesz działać, może doprowadzić do osteoporozy.

Jeśli wynik wskazuje mniej niż -2,5, to znaczy, że cierpisz na osteoporozę. Konieczne jest przyjmowanie leków przepisanych przez lekarza. Musisz też uważać na złamania kości!

Nasza rada: Zadbaj o wysoki poziom wapnia

Najlepiej przyswajalny wapń znajduje się w nabiale – w mleku, serze (im twardszy, tym bogatszy w ten pierwiastek), kefirze. n Rzuć palenie – dym zawiera kadm, który obniża gęstość kości. n Ogranicz picie kawy, herbaty i napojów energetycznych, bo w ich składzie są związki ograniczające wchłanianie wapnia. n Spaceruj 30 min dziennie – słońce dostarczy wit. D, która wzmacnia kości, a ruch poprawi ich sprężystość.

Gdy masz za duży cholesterol

Norma: 150–200 mg/dl

Diagnoza: To pierwszy krok do miażdżycy

Podwyższony cholesterol nie boli, a to znaczy, że przez lata niezauważony może spowodować powstanie blaszek miażdżycowych w żyłach. A to często prowadzi do nadciśnienia, a nawet zawału lub udaru.

Jeśli masz niewiele powyżej 200 mg/dl, wystarczy, że zmienisz dietę. Jeżeli poziom jest wyższy, konieczne będzie przyjmowanie leków.

Nasza rada: Pozbądź się złych tłuszczów

Unikaj czerwonego mięsa, a drób jedz bez skóry. n Ogranicz też tłusty nabiał: śmietanę zastąp jogurtem, a masło miękką margaryną. n Trzy razy w tygodniu jedz ryby morskie, bo mają kwasy tłuszczowe omega obniżające poziom złego cholesterolu. n Sałatkę skrapiaj olejem rzepakowym – ma więcej dobroczynnych kwasów omega-3 niż oliwa! n Unikaj batonów i kupnych ciastek – mają mnóstwo cholesterolu.

Gdy masz za wysokie ciśnienie

Norma: >139/89 mmHg

Diagnoza: Nadciśnienie trzeba leczyć

Jeśli raz zdarzył ci się taki wynik, to prawdopodobnie nie ma się czym martwić. Może byłaś po prostu zdenerwowana. Jeśli jednak powtarza się on w wielu pomiarach, koniecznie trzeba skontaktować się z lekarzem.

Z nadciśnieniem nie ma żartów. Nawet niewielkie wymaga leczenia.

Nasza rada: Zrzuć nadliczbowe kilogramy

