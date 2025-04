Przesilenie wiosenne, nerwica prowadząca do depresji... Być może także zaczęłaś być świadoma, że Twoje rozdrażnienie ma wpływ na otoczenie… Taki stan ciała i ducha zaczyna się od niedoboru magnezu. Nie lekceważ pierwszych oznak, takich jak chociażby błahe „drżenie powieki” i niska tolerancja na żarciki kolegi z biura. Tak, tak - to kawa wypijana w nadmiernych ilościach w ciągu dnia, zła dieta i nerwowe sytuacje na co dzień przyczyniają się do takich objawów. Jeśli jeszcze przez jakiś czas będziesz wierna swoim dotychczasowym przyzwyczajeniom, możesz doprowadzić do poważniejszych problemów, takich jak: szybkie zmęczenie, częste bóle głowy, trudności z koncentracją, bezsenność i poranne zmęczenie, większa podatność na stres i depresję, a nawet kołatanie serca.

Jeśli zauważasz symptomy – pierwszy krok za Tobą! Teraz zabierz się za właściwe dostarczenie brakującego pierwiastka aby zadbać o swoje zdrowie i jak najlepsze samopoczucie na co dzień.

Zawsze możesz spróbować własnych sposobów na uspokojenie skołatanych nerwów – gorąca kąpiel, joga, medytacja lub choćby shopping, jeśli tylko poprawi to nastrój. Na pewno zwróciłaś też uwagę na oferowane w aptekach suplementy diety – wielu producentów deklaruje, że ich środki błyskawicznie przywracają właściwy poziom minerałów w organizmie. Jednak dobrą alternatywą dla aptecznych kapsułek jest kojący nerwy magnez naturalny, ten sam, który zawarty jest w naturalnie mineralizowanej wodzie, np. Magnesii. Doskonale skomponowany z innymi minerałami, we właściwych proporcjach zapewnia nam optymalne uzupełnianie magnezu – nic dziwnego, w końcu swojej mocy nabierał zmagazynowany od dawna w podziemnych źródłach. Źródła te tworzyły się wśród skał z serpentynitu, poprzecinanych żyłkami dwutlenku węgla.

Serpentynit to skała bogata w magnez, który przenika do źródeł i wzbogaca je. Dwutlenek węgla wspomaga proces rozpuszczania się dodatkowych substancji w wodzie.

Serpentynit i dwutlenek węgla stanowią szlachetną kombinację. W całej Europie możemy ją znaleźć jedynie na obszarze kilku kilometrów kwadratowych i to w parku krajobrazowym w zachodnich Czechach, niedaleko Karlowych Warów, skład właśnie czerpana jest woda Magnesia.

Magnez w molekularnej postaci zawarty w wodzie Magnesia jest doskonale wchłaniany przez nasz organizm – z każdym łykiem wody „rozprowadzany” jest po naszym ciele, a regularnie przyjmowany pomoże ukoić nasze nerwy. Pić musi każdy człowiek, tak więc możemy uzupełniać zapasy tego minerału niejako „przy okazji”. Spróbuj – przecież wiesz, że złość piękności szkodzi...

