Kurz, roztocza, sierść zwierząt, rośliny, pyły to tylko nieliczne alergeny, jakie czyhają na osoby skłonne do uczuleń. Powodują przykre dolegliwości: katar, zapalenie spojówek, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywkę. Już 9,5 miliona Polaków jest na coś uczulonych. Co więcej, lekarze przewidują, że za kilkanaście lat liczba ta się podwoi! Reakcja alergiczna może wystąpić w każdym wieku. Nie sposób przewidzieć, kto, na co i kiedy okaże się uczulony. Dlatego nie ma możliwości zapobiegania tej chorobie. Pozostaje tylko łagodzić jej objawy, przyjmując właściwe lekarstwa oraz – jeżeli to możliwe – unikać kontaktu z substancjami, które wywołują uczulenie. Zadanie to ułatwią ci produkty nowej generacji.

Dla mody i urody

Kosmetyki i biżuteria również mogą uczulać. I to jak! W kosmetykach najgroźniejsze są substancje zapachowe i konserwujące. Wśród ozdób podrażnienia wywołują najczęściej te z niklu, chromu i srebra.

DOMOWE SPOSOBY

► Zanim użyjesz nowego kosmetyku, nanieś odrobinę preparatu na przedramię i obserwuj, czy po 24 godzinach nie wystąpi reakcja uczuleniowa.

► Zamień metalową i srebrną biżuterię na drewnianą, szklaną lub wykonaną z innych naturalnych materiałów. A jeśli nie możesz się rozstać z ulubionym pierścionkiem, pomaluj go lakierem do paznokci (o ile lakier cię nie uczula). Musisz powtarzać ten zabieg.

POMOŻE CI TECHNIKA

► Dla alergików produkuje się specjalne serie kosmetyków – również do makijażu. Małe ryzyko uczulenia występuje przy stosowaniu np. pudrów (ok. 60 zł), podkładów (ok. 45 zł) i cieni (ok. 20 zł) z minerałów. Robi je np. L’Oréal i Rhea.

► Kup kolczyki ze stali chirurgicznej oraz pierścionki i obrączki z tytanu (cena zależy od wzoru).

Do sprzątania i prania

W domu na alergika czyha sporo pułapek. Przede wszystkim kurz i opary z farb, wykładzin dywanowych oraz mebli. Uczulają też detergenty używane do prania i sprzątania.

DOMOWE SPOSOBY

► Przede wszystkim postaraj się ograniczyć siedliska kurzu. W miarę możliwości usuń dywany, tapicerowane meble, ciężkie zasłony.

► Nie odkurzaj przed spaniem – każda drobina poruszonego kurzu dostanie się do twoich dróg oddechowych podczas snu.

► Jeśli uczulają cię barwniki do tkanin, kupuj białe i pastelowe ubrania, a przed pierwszym założeniem je namocz i dokładnie wypłucz.

POMOŻE CI TECHNIKA

► Wybierz pralkę z programem antyalergicznym. Seria pralek LG Allergy Care (od ok. 1100 zł) uzyskała certyfikat Brytyjskiej Fundacji Przeciwdziałania Alergiom. Pralki mają tryb płukania w ciepłej wodzie lub program podwójnego płukania, który pomaga skutecznie usunąć pozostałości detergentów.

► Zainwestuj w odkurzacz z filtrem HEPA. To specjalny filtr, który bardzo dokładnie oczyszcza powietrze, pochłania 99,9 procent zanieczyszczeń i wyłapuje alergeny. Zwróć także uwagę, by odkurzacz miał szczelny pojemnik na kurz. W przeciwnym wypadku będzie rozpylał zanieczyszczenia zamiast zbierać. Taki odkurzacz kosztuje ok. 600 zł.

► Stosuj ściereczki z mikrofibry, które świetnie czyszczą samą wodą (5–6 zł).

