W niektórych przypadkach np. zadławienie, dreszcze, zasłabnięcie możesz sam pomóc. Ale w innych liczy się każda minuta. Im szybciej zostanie wezwana fachowa pomoc, tym większe są szanse na ratunek. Do czasu jej przybycia nie załamuj rak, lecz staraj się pomóc poszkodowanemu zgodnie z podanymi niżej wskazówkami.

Poparzenie

Skóra oblana wrzątkiem, poparzona żelazkiem staje się mocno zaczerwieniona, pojawiają się bąble i ból trudny do wytrzymania. Natychmiast oblej poparzone miejsca zimną wodą.

Nie wolno smarować masłem, olejem czy tłustymi maściami, gdyż zatrzymują ciepło. Nie należy przekłuwać pęcherzy. Jeśli poparzenie nie jest rozległe, można spryskać je panthenolem. Gdy domowe środki nie pomagają, nałóż na poparzone miejsce mokrą, wyjałowioną gazę lub wygotowane płótno i poradź się lekarza.

Zatrucie pokarmowe

Objawy: wymioty i biegunka. Często towarzyszy im ból brzucha. Nieraz podwyższona temperatura. Pozwól, aby przez trzy, cztery godziny organizm radził sobie sam, oczyszczając się z toksyn. Podawaj do picia ciepłe płyny: przegotowaną, czystą wodę, napar z mięty, gorzką słabą herbatę, rumianek. Jeśli po pięciu godzinach nie jest lepiej, trzeba poradzić się lekarza.

Zatrucie grzybami

W parę godzin po zjedzeniu grzybów u biesiadników występują torsje. Jak najszybciej wezwij lekarza. Toksyny zawarte w grzybach są niebezpieczne, mogą poczynić nieodwracalne zmiany w organizmie. Zdarzają się zgony, szczególnie u dzieci. Uwaga: nigdy nie podawaj zatrutemu alkoholu!

Ważne!

Nawet jeśli świetnie znamy się na grzybach, nie zaszkodzi odłożyć trochę gotowej potrawy do słoiczka i schować do lodówki. Według przysłowia: strzeżonego Pan Bóg strzeże. Gdybyśmy zaczęli chorować, będą bezcenną informacją dla toksykologa. Dzięki próbce lekarz szybko zastosuje właściwą terapię.

Utrata przytomności

Omdlenie zdarza się najczęściej, gdy człowiek długo stoi w dusznym pomieszczeniu, w sklepie, kościele, autobusie. Jeśli ma bladą twarz, słabe tętno, spróbuj położyć go z głową niżej niż reszta ciała. Sprawdź tętno, dotykając tętnic po bokach szyi. Można znaleźć je też w zagłębieniu poniżej grdyki. Jeśli nie wyczuwamy tętna, a zemdlony nie oddycha, trzeba niezwłocznie wezwać pogotowie. Nim przyjedzie, robimy sztuczne oddychanie.

Porażenie słoneczne

Po długotrwałym przebywaniu na słońcu występują dreszcze, gorączka, wymioty. Towarzyszy temu zwykle silne uczucie senności.

Nie lekceważ, tych objawów, gdyż udar słoneczny może doprowadzić nawet do śmierci. Trzeba wezwać lekarza, uprzedzając go o stanie chorego. Zanim nadejdzie pomoc, musisz zrobić wszystko, by obniżyć temperaturę ciała. Połóż chorego w chłodnym pokoju, kładź mu na głowę zimne kompresy. Podawaj chłodne napoje.

Głębokie skaleczenie

W kuchni, przy naprawach domowych często się kaleczymy, szczególnie w dłonie. Gdy krew płynie równomiernie, załóż na skaleczenie jałowy opatrunek albo spryskaj acutolem. opatrunkiem w płynie. Inaczej trzeba postępować, gdy na przykład z głęboko rozciętego palca płynie silnym, pulsującym strumieniem jasna krew. To świadczy o krwawieniu z tętnicy. Czystą ściereczką uciskaj ranę. Podnieś rękę rannego powyżej serca. Połóż go i ciepło okryj. Wezwij lekarza.

Pogryzienie przez psa

Jeśli urazy nie wyglądają niebezpiecznie, zdezynfekuj je środkami odkażającymi - spirytusem, gencjaną, wodą utlenioną, jodyną. Szybko skontaktuj się z wlaścielem czworonoga, sprawdź, czy ma aktualne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie. Jeśli nie odnajdziesz właściciela psa albo zaświadczenie budzi wątpliwości, od razu zaprowadź ofiarę pogryzienia do lekarza.

Odmrożenie

Po powrocie do domu i zdjęciu rękawiczek albo butów kończyny są białe i nie ma w nich czucia. Najpierw spróbuj je rozetrzeć, potem zanurz w cieplej wodzie. Ale nie może to być woda gorąca. Nie należy też przykładać termoforu lub rozgrzewać kończyn przy piecu. To może uszkodzić tkankę. Lekarze nie polecają rozcierania zdrętwiałych rąk śniegiem, szczególnie w mieście, gdzie nie jest czysty. W trakcie tarcia naskórek może zostać przerwany. To grozi zakażeniem.

Uraz głowy

Podczas sportowych zmagań uderzenie piłką może być tak silne, że gracz na chwilę straci przytomność. Połóż, zimny okład, może być lód zawinięty w ściereczkę. Ból mija i po paru godzinach, poza guzem, nie ma śladu urazu. Ale bywa inaczej: nie widać obrażeń, ale uderzony skarży się na nudności, boli go głowa, jest senny. Nie wolno bagatelizować tego typu objawów. Każdy uraz głowy, któremu towarzyszy nawet paru sekundowa utrata przytomności, może być niebezpieczny. Tylko lekarz stwierdzi, czy nie został uszkodzony mózg. Jeśli zleci specjalistyczne badania, nie sprzeciwiaj się im.

Wstrząs uczuleniowy

Użądlenie pszczoły lub osy powoduje trudności w oddychaniu, pojawia się wysypka. To się może zdarzyć także komuś, kto nigdy nie byt podatny na uczulenia. Uczy się każda minuta. Obrzęk krtani może doprowadzić do uduszenia. Gwałtownie spada ciśnienie krwi. Musisz, jak najszybciej zawieźć chorego do lekarzu albo wezwać pogotowie.

Porażenie prądem

Nie dotykaj porażonego! Najpierw musisz odłączyć urządzenie elektryczne. Jeśli poniżony jest nieprzytomny, zastosuj sztuczne oddychanie. Rób je do przyjazdu pogotowia.

Ważne!

W domach, gdzie są małe dzieci, kontakty muszą być zabezpieczone. Nie wolno wilgotnymi rękami dotykać urządzeń elektrycznych.