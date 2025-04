Wystarczy zaledwie chwila nieuwagi i maluch zaczyna się dławić albo zmierza wprost do gorącego żelazka. Podpowiadamy, jak udzielić mu pomocy w takiej sytuacji. Warto także zadbać o to, by będąc ze smykiem w domu, mieć pod ręką telefon (alarmowy: 112!) i pamiętać, gdzie jest książeczka zdrowia dziecka.

Zatrzymanie krążenia

Jeśli dziecko z jakichś przyczyn nagle przestanie oddychać, natychmiast wezwij pogotowie i przystąp do resuscytacji.

1. Połóż dziecko na płaskiej powierzchni, odwiedź jego głowę i unieś lekko brodę.

2. Nabierz powietrza, obejmij ustami usta dziecka i wdmuchnij 5 pełnych oddechów.

3. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej. Powtarzaj z częstotliwością 2 oddechy na 30 uciśnięć.

Stłuczenie

Jeśli uraz dotyczy głowy, brzucha lub klatki piersiowej, pokaż malucha lekarzowi.

1. Zmniejsz obrzęk - przyłóż do miejsca stłuczenia zimny okład (np. kostki lodu zawinięte w ściereczkę). To zmniejszy ból i opuchliznę.

2. Pozbądź się siniaka - przez kilka dni smaruj miejsce uderzenia preparatem na stłuczenia.

Porażenie prądem

Nawet jeśli dziecko nie straci przytomności, koniecznie idź z nim do lekarza!

1. Odłącz źródło zasilania prądu. Jeśli to niemożliwe, odsuń dziecko czymś drewnianym (np. deską, kijem od szczotki).

2 . P oszukaj rany po oparzeniu (może być w każdym miejscu). Jeżeli malec jest nieprzytomny, zacznij reanimację (patrz obok).

Zadławienie

Zachowaj zimną krew i działaj według instrukcji poniżej. Gdy zabiegi nie odnoszą skutku, wezwij pogotowie. Jeśli dziecko straci przytomność, rozpocznij reanimację.

1. Ułóż malucha główką skierowaną w dół. Uderz pięć razy otwartą dłonią w miejsce między łopatkami, drugą rękę podkładając pod klatkę piersiową dziecka.

2. Odwróć dziecko na plecy, ale cały czas utrzymuj je w pozycji z główką niżej niż reszta ciała. Sprawdź, czy ciało obce wydostało się z ust. Jeśli nie, działaj dalej.

3. Pięć razy razy uciśnij klatkę piersiową powyżej miejsca, gdzie żebra łączą się z mostkiem. Na zmianę uderzaj w plecy i uciskaj klatkę do czasu, aż przedmiot wypadnie.

Ciała obce

Do małych nosków i uszu trafiają: guziki, pestki, owoce. Fantazja dzieci nie zna granic...

1. Jeśli maluch wsunął coś do nosa, poproś, by go wydmuchał. Jeżeli ciało obce nie wypada, idź do lekarza.

2 . Gdy ciało obce trafiło do ucha, konieczna jest pomoc laryngologa (nie działaj na własną rękę, bo możesz uszkodzić błonę bębenkową!).

Zatrucie

Zawsze w takiej sytuacji konieczna jest pomoc lekarza. Od razu więc dzwoń po pogotowie.

1. Ustal, co zjadło dziecko. Zachowaj opakowanie i pokaż je lekarzowi.

2. W wypadku środków żrących, podawaj dziecku jak najwięcej wody, ale powoli, żeby nie dopuścić do torsji, które mogą dodatkowo uszkodzić poparzony przełyk.

3. Gdy dziecko zje coś trującego, ale nie żrącego, nie podawaj mu nic do picia i jedzenia, nawet jeśli o to prosi. W wypadku leków, możesz spróbować sprowokować wymioty.

Skaleczenie

Jeśli uraz jest niewielki, możesz go opatrzyć sama. Gdy jest większy, konieczna jest pomoc lekarza.

1. Oczyść skaleczenie. Przepłucz je najpierw pod bieżącą letnią wodą, potem obmyj wodą z mydłem. Nie ma potrzeby stosowania spirytusu lub wody utlenionej (powodują pieczenie i szczypanie). Możesz ewentualnie przemyć ranę środkiem do dezynfekcji odpowiednim dla dzieci, do kupienia w aptece).

2. Zabezpiecz ranę. Przykryj skaleczenie jałowym opatrunkiem. Jeśli rana mocno krwawi, uciśnij ją i zabierz dziecko do lekarza (być może konieczne będzie założenie szwów).

Oparzenie

W wypadku delikatnej skóry dziecka może je spowodować nawet herbata, która nam wydaje się zaledwie ciepła!

1. Schłodź skórę malca. Jeśli ubranie nie przykleiło się do niej, zdejmij je. Jeżeli przywarło, nie odklejaj go, tylko polej dziecko w ubraniu zimną wodą. Schładzaj skórę przez kilka minut.

2. Zastosuj preparat leczniczy. Gdy rana jest niewielka, posmaruj ją preparatem na oparzenia.

Uwaga! Jeśli ubranie przywarło do skóry, rana jest duża lub ból się nie zmniejsza, jedź na pogotowie.