Do złamań w obrębie kończyny dolnej dochodzi najczęściej w wyniku wypadku komunikacyjnego, kontuzji sportowej, upadku z wysokości, silnego uderzenia, potknięcia się. W każdym z tych przypadków występuje siła zewnętrzna, która doprowadza do złamania kości. Do złamań dochodzi też w wyniku zmian chorobowych (np. osteoporoza, nowotwór) i wtedy nie mówi się o zadziałaniu dużej siły zewnętrznej.

Złamanie nogi to szerokie pojęcie, które może oznaczać złamanie jednej z (lub kilku) kości, które wchodzą w skład kończyny dolnej. Dlatego wśród złamań nogi wyróżnia się:

złamanie kości biodra

złamanie kości uda

złamanie rzepki

złamanie kości piszczelowej

złamanie kości strzałkowej

złamanie widełek goleni

złamanie kości stopy: kości stępu, śródstopia lub palców

Rodzaje złamań nogi

Dzieli się je na złamania zamknięte i otwarte (gdy kość przerwała ciągłość skóry i powstała rana), proste i złożone, bez przemieszczenia i z przemieszczeniem lub z odpryskami. Leczenie dobiera się do rodzaju i miejsca złamania.

Diagnostyka i leczenie złamań nogi

Diagnozę stawia ortopeda na podstawie badania oraz zdjęcia Rtg, które pozwalają dokładnie określić umiejscowienie i rodzaj złamania.

W przypadku złamań nieskomplikowanych stosuje się zaopatrzenie w gips, którym unieruchamia się uszkodzoną kość oraz sąsiadujące z nią stawy – złamana kość udowa wymaga unieruchomienia biodra i kolana, a kość podudzia – kolana i kostki. Unieruchomienie pozwala utrzymać złamane kości w pozycji, w jakiej ustawi je lekarz. Po unieruchomieniu, które trwa 4-6 tygodni, niezbędna jest rehabilitacja, która przywróci prawidłową ruchomość w stawach oraz siłę mięśni i sprawność kończyny.

Skomplikowane złamania oraz złamania kości udowej lub biodrowej wymagają leczenia operacyjnego, unieruchomienia i rehabilitacji.

Pierwsza pomoc w złamaniach nogi

Złamaniu kości najczęściej towarzyszy silny ból. Później pojawia się krwiak i obrzęk. Zanim poszkodowany trafi do lekarza, złamana kończynę należy odpowiednio zaopatrzyć. W przypadku złamań zamkniętych wystarczy ją unieruchomić w pozycji, w której trzyma ją chory. W tym celu można nogę przybandażować do deseczki, narty lub drugiej nogi.

Jeśli dojdzie do złamania otwartego, ranę należy zabezpieczyć jałowym opatrunkiem, a następnie nogę unieruchomić.

Jeżeli złamanie spowodowało krwotok, należy założyć opatrunek uciskowy (wystarczy ciasno przybandażować kilka warstw złożonej gazy albo przycisnąć je do rany), aby zmniejszyć utratę krwi.

Jeśli jest to możliwe, warto umieścić uszkodzoną kończynę powyżej poziomu serca i zastosować zimne okłady, które ograniczą obrzęk i krwiak.

