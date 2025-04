Niepokojące, że dokładnie 71% uczestników ma nadwagę lub otyłość. Ich wskaźnik BMI w wielu przypadkach mocno przekroczył graniczne „25” oznaczające prawidłową masę ciała. Z pewnością jest to sygnał, by zadbać o własne ciało – rozpocząć przygodę ze sportem oraz sprawdzić swoją dietę. Trzeba bowiem pamiętać, że nadwaga i brak ruchu to jedne z ważniejszych czynników zwiększających ryzyko zachorowań na chorobę niedokrwienną serca.

