Już ponad miliard mieszkańców naszej planety ma nadwagę a co najmniej 300 milionów jest otyłych - alarmuje Światowa Federacja Serca.

Otyłość to poważny problem zdrowotny. Dotyczy on zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, a co najgorsze, dotyczy również coraz częściej dzieci. Spożywanie niezdrowego, wysoko energetycznego jedzenia o dużej zawartości tłuszczów i cukrów oraz brak aktywności fizycznej to główne przyczyny tego stanu. Nadwaga i otyłość wpływają na podwyższenie ciśnienia, cholesterolu, trójglicerydów oraz zwiększenie insulinoodporności. Wszystko to prowadzi do chorób układu krążenia i zawału serca.

Już 10% nadwagi u osób powyżej 40. roku życia o 30% zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu. Każdy dodatkowy kilogram oznacza dla naszego serca zwiększoną pracę. U osób otyłych częściej występuje choroba wieńcowa i nadciśnienie; otłuszczenie serca prowadzi do jego niewydolności.

Osoby z nadwagą częściej muszą zmagać się z miażdżycą, cukrzycą i chorobami kręgosłupa. A przecież możemy tego uniknąć. Wystarczy zachować równowagę między ilością energii dostarczanej przez pożywienie organizmowi, a ilością energii, którą zużywamy, głównie poprzez wysiłek fizyczny. Każdy po 40. roku życia powinien systematycznie kontrolować poziom cholesterolu, cukru, ciśnienie, wagę – czyli dbać o siebie, a tym samym właśnie o swoje serce!

Na świecie jest więcej kobiet z nadwagą niż z niedowagą. Nadwaga i otyłość, a szczególnie otłuszczenie tułowia i brzucha tzw. otyłość jabłkowata, drastycznie podwyższają czynniki sprzyjające chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Otyłość brzuszna mierzona obwodem w pasie jest, zdaniem ekspertów, najprostszą metodą sprawdzania ryzyka chorób układu krążenia. „Zdrowie Twojego serca może być zagrożone nie tylko tuszą, ale w większym stopniu samym umiejscowieniem otyłości. Nadmiar tkanki tłuszczowej ogranicza działanie insuliny szczególnie przy otyłości brzusznej, co prowadzi do ryzyka cukrzycy nabytej, podwyższonego ciśnienia krwi i chorób układu krążenia” mówi dr Sidney Smith, przewodniczący rady naukowo-doradczej Światowej Federacji Serca. „Bardzo ważne jest by zdawać sobie sprawę, jakim ryzykiem dla serca jest nadwaga. Większy rozmiar w pasie podnosi poziom ryzyka już nawet u dzieci i wpływa na gorsze wyniki badań u osób borykających się z dolegliwościami serca. Rozmiar w talii jest jak poziom ciśnienia krwi czy cholesterolu, który powinniśmy dobrze znać i sprawdzać” dodaje dr Smith.

Mężczyźni o obwodzie pasa powyżej 94 cm i kobiety powyżej 80 cm mogą spodziewać się ryzyka poważnych problemów układu krążenia prowadzących nawet do zawału serca.

Utrzymując zdrową wagę i sprawność fizyczną, możemy obniżyć czynniki ryzyka. Dlatego tematem tegorocznego Światowego Dnia Serca, który odbywa się w niedzielę 25 września jest „Healthy Weight, healthy shape” czyli „Zdrowa waga, zdrowa kondycja”.

Utrzymanie zdrowej wagi polega na zbalansowaniu i dostosowaniu diety do wydatków energii. U dorosłej osoby trzydziestominutowy szybki spacer raz dziennie pomoże efektywnie zredukować ryzyko. Układając zrównoważoną, zdrową dietę, należy wprowadzić wszystkie rodzaje owoców i warzyw, całą gamę produktów beztłuszczowych lub o obniżonej ilości tłuszczów, ryb, margaryn i olejów roślinnych ze słonecznika, kukurydzy czy oliwek.



Światowy Dzień Serca jest najważniejszą organizowaną przez Światową Federację Serca imprezą, mającą na celu zwiększenie świadomości publicznej oraz promocję środków zapobiegawczych prowadzących do zmniejszenia ilości chorób sercowo-naczyniowych. Każdego roku impreza poświęcona jest określonemu zagadnieniu. Pod hasłem „Serce dla Życia” Światowy Dzień Serca obchodzony jest w tym roku w ponad 120 krajach członkowskich Światowej Federacji Serca. W tym dniu organizowane są darmowe badania, wykłady, koncerty, konferencje naukowe, ale również marsze, maratony oraz zawody sportowe.

Nie zapominajmy, że serce to skomplikowana maszyna, która wykonuje ogromną pracę dla naszego organizmu. Nie jest ono niezniszczalne i musimy o nie dbać, by mogło służyć nam jak najdłużej.



Międzynarodowa strona Światowego Dnia Serca www.worldheartday.com