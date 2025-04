Gdy dopada nas chęć na coś słodkiego, najlepiej byłoby sięgnąć po jakiś owoc. Ale nie każdy organizm da się oszukać w taki sposób i zwykle domaga się on większej dawki cukru. Dlatego warto nauczyć się wybierać spośród słodyczy te zdrowsze. Zdrowsze, czyli takie, które prócz kalorii dostarczają także składników odżywczych. Są to np. ciastka i batoniki zawierające ziarna zbóż (są źródłem błonnika, witamin z grupy B i magnezu) i orzechy (dostarczają m.in. selenu, cynku, potasu i wit. E), a także czekolada (zwłaszcza gorzka, bogata w antyrakowe polifenole, magnez i żelazo). Z bakalii, musli, pestek czy pieczywa chrupkiego sama możesz skomponować pyszne, a co najważniejsze – wartościowe słodkości.

Z mleka u ryżu



Mleko lub jogurt naturalny mogą stać się podstawą smacznych i niezbyt kalorycznych deserów. Przy

okazji dostarczają też białka i wapnia. Można je zmiksować z owocami (świeżymi, z puszki, mrożonymi), połączyć z miodem, kakao, zestalić żelatyną.

Ryż z sosem owocowym to słodkie i pożywne danie, a zapieczony z owocami może stać się lekkostrawną kolacją.

Czy wiesz, że

- Orzechy włoskie łagodzą szkodliwy wpływ tłustych posiłków na tętnice. Dlatego warto je jadać na przekąskę i dodawać do potraw.

- Ziarna sezamu, pestki słonecznika i orzeszki pistacjowe są niezwykle bogate w fitosterole – naturalne substancje roślinne mające zdolność obniżania poziomu cholesterolu we krwi. Zmniejszają więc ryzyko wystąpienia chorób serca, a także nowotworów prostaty.

- Rodzynki chronią przed chorobami dziąseł i psuciem się zębów. Zawierają bowiem składniki, które pomagają zwalczać szkodliwe bakterie żyjące w jamie ustnej.

- Orzechy, zwłaszcza włoskie, i rodzynki to produkty, które pomagają przedłużyć młodość umysłu. A to dlatego, że stanowią doskonałe źródło przeciwutleniaczy.

Proste i smaczne

Zdrowe słodycze możesz wyczarować z całkiem prostych składników, które zwykle masz pod ręką. Wystarczy tylko połączyć je z odpowiednimi dodatkami, a staną się konkurencją nawet dla czekolady.

Bakalie, czyli orzechy i suszone owoce. l Orzechy podpraż na suchej patelni i oblej czekoladą. l Suszone owoce, np. śliwki, morele, rodzynki, namocz w rumie, a otrzy-

masz wykwintny deser.

Nasiona: sezam, pestki słonecznika i dyni. l Sezam podpraż na patelni i wymieszaj z miodem, a otrzymasz namiastkę sezamek. l Pestkami słonecznika posyp sałatkę owocową, polej czekoladą.

Wafle ryżowe, kukurydziane, pieczywo chrupkie, maca. l Możesz je jeść posmarowane konfiturą, dżemem lub miodem. l Smaruj je kremem orzechowym lub czekoladą i układaj w stosik, tak by powstał torcik.

Musli, czyli rozgniecione ziarna zbóż, ewentualnie płatki śniadaniowe. l Wymieszaj je z owocami, jogurtem naturalnym i miodem, a powstanie pyszna sałatka. l Połącz z rozpuszczo-

ną czekoladą i uformuj ciasteczka.

Przepis na nugat

Zagotuj 100 ml wody z 20 dag cukru, dodaj 10 dag miodu i gotuj 15 min. 2 bialka ubij, jednocześnie cienkim strumieniem wlewając syrop. Ubijaj na parze, aż masa zgęstnieje, zestaw z ognia i ubijaj dalej aż ostygnie.

Wymieszaj z 20 dag posiekanych orzechów. Masą przełóż wafle, zastudź.

Renata Rowicka