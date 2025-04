Miła atmosfera, życzliwa obsługa, miękkie fotele i kolorowe pisma na stolikach... Pięciogwiazdkowy hotel? Niekoniecznie. Na takie wygody możesz liczyć też w prywatnej służbie zdrowia. Ile trzeba zapłacić za komfort? Zdecydowanie za dużo! Takiego zdania jest ponad 80 procent Polaków – wynika z sondażu Pracowni Badań Społecznych PBS DGA. Okazuje się jednak, że mimo wygórowanych cen, chętnych do odpłatnego leczenia nie brakuje. Do prywatnych gabinetów zagląda bowiem aż 2/3 z nas.

Popularny duet: ginekolog i dentysta

Co sprawia, że jesteśmy skłonni płacić za leczenie? Główny powód to wspomniana już atmosfera – wynika z raportu OnBoard PR. Niemal równie ważne są nowoczesny sprzęt, zaangażowanie lekarzy, szacunek dla pacjenta i jego prywatności, czystość placówek i łatwy dostęp do usług. We wszystkich tych dziedzinach prywatna służba zdrowia bije publiczną na głowę. Nic zatem dziwnego, że zamiast marnować czas na stanie w kolejce do darmowego lekarza, wiele osób woli zapłacić nawet 100 zł, byle wizytę załatwić od ręki.

Taką opcję wybieramy zwłaszcza gdy chodzi o badanie ginekologiczne albo leczenie zębów. W tym drugim przypadku liczy się nie tylko szybkość, ale i technologia. Wychodzimy bowiem z założenia (często słusznego), że prywatnie robione plomby będą bielsze i trwalsze od tych, które mamy zagwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

O ile w przypadku prywatnej służby zdrowia zastrzeżeń nie budzi jakość materiałów i wyposażenie gabinetów, o tyle nadal uważamy, że na naprawdę szeroki zakres usług i najlepiej wykwalifikowany personel nadal możemy liczyć tylko w publicznych ZOZ-ach. Takie podejście trudno zrozumieć, ponieważ w większości prywatnych gabinetów przyjmują dokładnie ci sami lekarze, którzy dyżurują państwowych placówkach...

Na zaufanie trzeba jeszcze popracować

Wizyta u internisty czy innego specjalisty to standard. Zdecydowanie rzadziej decydujemy się na prywatne operacje i skomplikowane zabiegi. Z usług takich korzysta zaledwie 2 procent Polaków. Nic dziwnego, za pobyt w prywatnym szpitalu płaci się 300–500 zł za dobę. Poród to wydatek rzędu 6–10 tysięcy. Na taki koszt stać tylko bogatych. Nawet gdyby było inaczej, wielu pacjentów i tak by nie skorzystało z prywatnej oferty. Dlaczego? Większość z nas uważa, że specjalistyczne zabiegi i leczenie lepiej prowadzić w ramach publicznej służby zdrowia. Boimy się też, że w razie komplikacji państwowy szpital odmówi przyjęcia nas na oddział, bo nie będzie chciał odpowiadać za cudze błędy...

Nietypowo i kompleksowo

Menedżerowie płatnych klinik robią, co mogą, by zdobyć uznanie pacjentów i... odebrać ich konkurencji. Jeden ze skutecznych sposobów to atrakcyjne pakiety dla stałych klientów i ciągłe poszerzanie oferty.Oprócz rutynowych zabiegów i badań w niepublicznym ośrodku zdrowia możemy skorzystać z usług rehabilitantów, specjalistów od akupunktury, chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.

Warto wiedzieć. Aby zachęcić pacjentów np. do badań profilaktycznych, centra medyczne proponują specjalne programy diagnostyczne (zależnie od zakresu koszt wynosi od ok. 1500 do 3000 zł). W ich ramach można przebadać się od stóp do głów i skonsultować z lekarzami wielu specjalizacji. W normalnym rytmie taka ścieżka zdrowia zajęłaby ci kilkanaście dni i wymagałaby odwiedzenia co najmniej kilku punktów medycznych. W trybie ekspresowym wszystko załatwiasz w ciągu jednej doby.

Karetka i wizyty domowe

Dobrze zorganizowane kliniki i centra medyczne udzielają specjalistycznej pomocy nie tylko na terenie placówki, ale także w domu pacjenta. W ramach pakietu czy firmowego abonamentu można skorzystać z tzw. pomocy doraźnej.

Uwaga! Tak jak w przypadku pogotowia publicznego, prywatna karetka powinna być wzywana tylko w sytuacji groźnej dla życia albo jeśli pacjent nie może o własnych siłach dotrzeć do gabinetu lekarskiego.

Standardem stały się też wizyty lekarza rodzinnego, pediatry czy internisty. Koszt takiej usługi zależy od godziny, na którą się umówimy, i lokalizacji. Jeśli usługa ma być świadczona w ciągu dnia (np. od godz. 6 do 22) w obrębie miejscowości, w której znajduje się centrum, zapłacimy 110–150 zł. Jeśli pomoc potrzebna jest w nocy, a w dodatku mieszkamy poza granicami miasta, stawka wzrośnie do 160–190 zł.

Uwaga! Koszt wizyty świątecznej dochodzi nawet do 350 zł. Drogo? Taniej wyjdzie, jeżeli podczas jednej wizyty lekarz zbada także innych domowników. Za każdego kolejnego pacjenta weźmie wtedy po pół stawki...

Cennik podstawowych zabiegów medycznych

Z usług niepublicznej służby zdrowia można korzystać doraźnie – umawiając się tylko na wybrane wizyty (patrz niżej). Jeżeli jednak często zaglądasz do gabinetu, zapytaj o ofertę dla stałych klientów. Większość centrów medycznych oferuje lojalnym pacjentom:

- rabaty – zależnie od rodzaju usługi wynoszą one od 5 do 30 procent;

- pakiety – w ramach stałej (comiesięcznej lub rocznej) opłaty masz zagwarantowane konsultacje lekarskie, badania okresowe, a także wizyty domowe, zniżki na leczenie stomatologiczne i świadczenia nieuwzględnione w pakiecie.

Abonament zależy od zakresu usług. Za podstawową wersję trzeba płacić 200–250 zł miesięcznie.

Warto wiedzieć. Na największe obniżki mogą liczyć firmy. Dowiedz się zatem, czy twój szef przewiduje wykupienie abonamentu dla pracowników. Rozwiązanie takie nie obciąży zbytnio zakładowego budżetu, bo od tego roku wszystkie wydatki związane z prywatną służbą zdrowia firma może sobie odliczyć od podatku.

Tyle kosztują wizyty:

konsultacje lekarskie:

- internista, pediatra, ginekolog, okulista, laryngolog 70–80 zł

- kardiolog, alergolog, neurolog, ortopeda, urolog, reumatolog, dermatolog, onkolog, chirurg 90–100 zł

leczenie i zabiegi stomatologiczne:

- przegląd, wypisanie recepty, badanie lekarskie 30–40 zł

- konsultacja specjalistyczna, np. u protetyka lub ortodonty 70–90 zł

- leczenie kanałowe – jeden kanał, bez wypełnienia 170–280 zł

- usunięcie zęba 70–90 zł

- plomba (zależnie od materiału i wielkości wypełnienia) 90–250 zł

- znieczulenie 20–30 zł

- usuwanie kamienia ultradźwiękami (zależnie od czasu) 50–150 zł

badania:

- cytologia 40–50 zł

- EKG spoczynkowe (z opisem) 25–50 zł

- komputerowe badanie wzroku 20–40 zł

- USG narządów rodnych 70–90 zł

- USG płodu (z nagraniem na płytę DVD) 80–130 zł

- USG piersi 70–90 zł

- Rtg klatki piersiowej 40–50 zł

- Rtg zęba 25–30 zł

zabiegi pielęgniarskie:

- zastrzyk (również wykonanie szczepienia) 12–20 zł

- zmiana opatrunku (zależnie od wielkości) 10–45 zł

- kroplówka 40–50 zł, kolejna butelka 10 zł

- pomiar poziomu cukru we krwi 15–20 zł

- lecznicze inhalacje 20–30 zł

Źródło: Przyjaciółka