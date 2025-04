Dzięki elektryczności człowiek uniezależnił się od Słońca, jako jedynego źródła światła. To pozwoliło na wydłużenie okresu aktywności oraz pracę w systemie zmianowym, niestety kosztem naszego zdrowia. Organizm ludzki jak się okazuje nie do końca przystosował się jeszcze do postępu w tej dziedzinie, o czym z pewnością przekonują się osoby pracujące w systemie zmianowym np. załogi lotnicze, personel wojskowy czy pracownicy opieki zdrowotnej.

Naukowcy w swoim badaniu, trwającym 10 tygodni, zmienili u myszy laboratoryjnych ich naturalny cykl dobowy trwający 24 godziny na 20 godzinny. Już po 6 tygodniach zaobserwowano, że zwierzęta z zaburzonym rytmem dobowym były grubsze, bardziej agresywne i miały mniejszą zdolność intelektualnego przystosowania. Podobnych zmian naukowcy oczekują u człowieka. Jest to jednak dopiero pierwszy krok na drodze do poznania wpływu współczesnego, całodobowego stylu życia na zdrowie. Badacze chcą zrozumieć, do jakich zmian dochodzi na poziomie komórkowym.

„ Jesteśmy zainteresowani tym jak cykl dzień – noc wpływa na tzw. geny zegarowe – będące tak naprawdę podstawą komórkowego rytmu dobowego w różnych obszarach mózgu, zgłasza w korze przedczołowej oraz w jaki sposób przekłada się to na funkcjonowanie komórek w tym rejonie.” – tłumaczy dr Ilia Karatsoreos, prowadząca te badania.

Jednocześnie prowadzone są badania mające umożliwić zrozumienie zmian w tkankach obwodowych (np. w wątrobie i tkance tłuszczowej) pod wpływem zaburzeń w zegarze biologicznym. Naukowcy wierzą także, że rytm dobowy wpływa na to jak jednostka odpowiada na dodatkowe wyzwania dla układu odpornościowego lub metabolicznego w postaci infekcji, czy bogatego w tłuszcze pożywienia.

„Nasz system kontroli rytmu dobowego jest jak pajęczyna, gdzie rytm na poziomie molekularnym napędza rytm komórkowy, a ten z kolei rytm w tkankach i całym organizmie” – mówi dr Karatsoreos – „To może prowadzić do całego zespołu reakcji, które czekają jeszcze na odkrycie.”

Zobacz też: Czy wiesz, ile snu potrzebuje twój organizm?

Źródło: PhysOrg/ kp

Reklama