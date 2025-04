Do niedawna uważano, że witamina D odpowiada za mocne kości i że powinno się ją podawać tylko dzieciom. Teraz naukowcy prześcigają się w doniesieniach na temat wyjątkowych właściwości leczniczych tej witaminy także u dorosłych. Alarmują, że prawie 2/3 z nas cierpi na poważne niedobory witaminy D.

Ich zdaniem, do zachowania zdrowia potrzebujemy jej 5 razy więcej, niż wynoszą obecne zalecenia (czyli ok. 20 mcg, a nie 5 mcg). Wprowadź więc do jadłospisu więcej ryb, spędzaj 15 minut dziennie na słońcu albo sięgnij po suplementy. A wtedy:

Wzmocnisz swoją odporność. W japońskich szkołach zimą i wczesną wiosną podawano dzieciom w wieku 6–15 lat suplementy z witaminą D. Uczniowie, którzy przyjmowali specyfik, przeziębiali się i zarażali grypą o 58 proc. rzadziej niż rówieśnicy otrzymujący placebo. Fińscy badacze podawali z kolei witaminę D młodym mężczyznom. Okazało się, że pacjenci z niskim poziomem tej witaminy dłużej i trudniej przechodzili infekcje górnych dróg oddechowych niż ci, którzy mieli w organizmie wystarczającą jej ilość.

Będziesz mieć zdrowe serce i prawidłowe ciśnienie krwi. Naukowcy z Harvard Medical School dowiedli, że osoby z niskim poziomem witaminy D są zagrożone nadciśnieniem oraz dwukrotnie bardziej narażone na atak serca, niewydolność serca czy udar. Ale wystarczy przyjmować suplementy z tą witaminą, żeby szybko poprawić funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego! Co ciekawe, osoby z jasną karnacją i prawidłowym poziomem witaminy D rzadziej (aż o 20 proc.!) mają problemy z wysokim ciśnieniem związane z wiekiem!

Ominie cię astma i POChP. Jeżeli zapewnisz sobie właściwą dawkę słonecznej witaminki, wzmocnisz płuca i układ oddechowy. Astma czy POChP przebiegają ciężej u osób z niedoborami witaminy D.

Poprawisz nastrój. Niedobór witaminy D może doprowadzić do depresji – taki jest wynik badań opublikowanych przez amerykańskich naukowców. U ponad 30 proc. uczestników z niskim poziomem tego związku zaobserwowano objawy depresji, tymczasem osoby z prawidłowymi jej wartościami mieli pozytywne nastawienie do życia.

Zmniejszysz ryzyko zachorowania na nowotwór. Z testów międzynarodowej grupy specjalistów wynika, że osoby z wysokim poziomem wit. D mają o 40 proc. mniejsze ryzyko rozwoju raka odbytu w porównaniu do tych, które mają jej niedobory. Trwają badania dowodzące, że może nas ona bronić też przed innymi typami nowotworów.

Pamiętaj! Jeśli chcesz przyjmować suplementy wit. D, uzgodnij odpowiednią dawkę z lekarzem. W nadmiarze może być toksyczna.