Na poziom cukru we krwi wpływa wiele czynników, szczególnie dieta, aktywność fizyczna i stres. Stężenie glukozy wzrasta zawsze po posiłku, następnie maleje. U chorych na cukrzycę utrzymuje się nadmiar glukozy we krwi, co określane jest jako hiperglikemia. Dodatkowo ostre infekcje, takie jak przeziębienie i grypa, mogą utrudniać kontrolę poziomu cukru.

Przeziębienie a poziom cukru we krwi

Przeziębienie lub grypa mogą podnosić poziom glukozy we krwi. Dzieje się tak, ponieważ każda ostra lub ciężka choroba jest rodzajem stresu dla organizmu, co oddziałuje na jego funkcjonowanie. Dochodzi do zmian w wydzielaniu hormonów.

Z powodu toczącej się walki organizmu z przeziębieniem do krwioobiegu trafia m.in. więcej glukozy. Z kolei wydzielane w czasie choroby kortyzol i adrenalina osłabiają insulinę, której zadaniem jest obniżanie glukozy we krwi poprzez jej transport do komórek. U zdrowych osób podwyższony poziom glukozy jest równoważony przez zwiększoną produkcję insuliny, u cukrzyków natomiast proces metabolizmu glukozy jest zaburzony, w wyniku czego jej nadmiar pozostaje w krwiobiegu.

Również przyjmowanie niektórych leków, np. sterydów, może powodować podwyższenie poziomu cukru. Nawet w przypadku ograniczenia jedzenia. Dlatego ważne jest, aby przy cukrzycy informować lekarza o infekcjach, szczególnie jeśli ma nam przepisać leki lub mamy zaplanowaną wizytę w szpitalu.

Jeżeli nie masz zdiagnozowanej cukrzycy, a masz podwyższony poziom cukru po przebytym przeziębieniu, powinieneś zgłosić się do lekarza i wykonać badania diagnostyczne. Statystyki pokazują, że wiele osób nie wie, że ma cukrzycę – u ponad 1/3 cukrzyków choroba ta nie została rozpoznana.

Przeziębienie a poziom cukru. Uważaj na odwodnienie

Gorączka, która pojawia się przy przeziębieniu sprzyja odwodnieniu, a to w połączeniu w wysokim poziomem cukru jest bardzo niebezpieczne. Może wymagać pilnej pomocy medycznej i hospitalizacji. Dlatego pamiętaj o regularnym przyjmowaniu płynów w czasie choroby.

Wysoki cukier a przeziębienie - co robić?

Przede wszystkim nie przerywaj przyjmowania leków przeciwcukrzycowych w trakcie przeziębienia. Warto skontaktować się z lekarzem i omówić indywidualną sytuację. Jeśli masz cukrzycę, sprawdzaj poziom glukozy we krwi częściej niż zwykle, przynajmniej co 4 godziny. Objawy choroby mogą maskować sygnały nieprawidłowej glikemii. Poziom cukru należy skontrolować również w nocy.

W trakcie przeziębienia pamiętaj o regularnym uzupełnianiu płynów. Posiłki jedz mniejsze, a częściej. Przeziębienie może osłabiać apetyt oraz pragnienie. Lepiej jednak nie zmieniać zalecanych nawyków żywieniowych.

Uważaj na popularne leki na przeziębienie. Oprócz sterydów, które mogą podwyższać glukozę, niewskazane dla diabetyków bywają niektóre popularne środki dostępne bez recepty, jak te z grupy NLPZ (np. aspiryna, ibuprofen). Mogą niekorzystnie wpływać na serce u chorych na cukrzycę typu 2. Część leków, jak choćby syropy na kaszel, może zwierać znaczne ilości cukru - to także warto sprawdzić.

Utrzymujący się nieprawidłowy poziom glukozy przy cukrzycy bywa przyczyną groźnych powikłań, takich jak kwasica ketonowa, śpiączka cukrzycowa, uszkodzenie nerwów czy niewydolność nerek. Kontrolując stan zdrowia, można im skutecznie zapobiec.

