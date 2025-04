Badania profilaktyczne to podstawa wczesnego wykrywania problemów ze zdrowiem. Dzięki nim możesz zacząć zwalczać pierwsze objawy chorób, co znacząco zwiększa szansę na szybkie pokonanie choroby i wyzdrowienie. Sprawdź, jakie badania powinna zrobić każda kobieta po 50!

Jeśli skończyłaś 50 lat, powinnaś zrobić te badania:

1. Samobadanie piersi

Dzięki niemu masz szansę wykryć objawy chorób piersi we wczesnym stadium. Jedyne czego potrzebujesz to lustro, koc lub poduszka i kilka minut spokoju. Podczas badania sprawdzisz, czy w twoich piersiach nie pojawiły się np. zgrubienia czy guzki. Badanie to powinnaś robić raz w miesiącu między 7 a 10 dniem cyklu (lub, jeśli miesiączkujesz nieregularnie lub nie miesiączkujesz - tego samego dnia każdego miesiąca). Tutaj znajdziesz ilustrowany przewodnik, jak krok po kroku wykonać samobadanie piersi.

2. Mammografia

To radiologiczne badanie piersi polegające na wykonaniu kilku zdjęć rentgenowskich obu piersi. Pozwala wykryć szereg zmian w piersiach, zanim dadzą one objawy widoczne w USG lub wykrywalne podczas badania palpacyjnego. Mimo, że badanie wywołuje lekki dyskomfort, zdecydowanie warto robić je, aby skutecznie chronić swoje piersi.

3. USG ginekologiczne

Dzięki dowiesz się, w jakim stanie zdrowia są narządy tzw. miednicy mniejszej (pochwa, macica, jajniki i jajowody). Badanie może być wykonane przezbrzusznie (sondę przykłada się na zewnątrz do skóry brzucha), transwaginalnie (poprzez wprowadzenie niewielkiej sondy do wnętrza pochwy) lub doodbytniczo (np. u pacjentek, które nigdy jeszcze nie współżyły). Choć może wydawać się inaczej, badanie to jest całkowicie bezbolesne!

4. Cytologia

Cytologia to proste i bezbolesne badanie, które pozwala wcześnie wykryć zmiany w tkankach szyjki macicy, mogące świadczyć np. o objawach raka szyjki macicy! Podczas trwającego kilka minut badania lekarz pobiera niewielką ilość tkanek ze ścianki szyjki macicy, które następnie są analizowane pod kątem obecności zmian. Tutaj znajdziesz nowy system oceny wyników cytologii, który obecnie stosują ginekolodzy.

5. Badanie krwi i poziom hormonu tyreotropowego

Raz w roku wykonaj podstawową morfologię, badanie poziomu cukru we krwi i lipidogram. Dodatkowo raz na dwa lata warto skontrolować pracę tarczycy, sprawdzając poziom hormonu tyreotropowego (TSH) we krwi. Możesz wykonać je podczas jednego pobierania krwi, a wyniki pozwolą ci wykryć wczesne objawy cukrzycy, chorób tarczycy, stanów zapalnych a nawet choroby nowotworowej.

6. Pomiar ciśnienia tętniczego

Sprawdzając ciśnienie tętnicze i puls dowiesz się, jak pracuje twoje serce. O wykonanie tego badania możesz poprosić podczas kolejnej wizyty u lekarza lub zrobić je sama w domu, np. używając elektronicznego ciśnieniomierza. Jeśli zdecydujesz się na samodzielny pomiar, koniecznie sprawdź jakie są prawidłowe wartości pulsu i ciśnienia tętniczego krwi. Ciśnienie mierz raz na pół roku



7. EKG

EKG, czyli elektrokardiografia to badanie, które rejestruje elektryczną aktywność mięśnia sercowego. Na podstawie otrzymanego elektrokardiogramu lekarz oceni pracę twojego serca. Dzięki niemu dowiesz się na przykład, czy jesteś w grupie podwyższonego ryzyka zawału serca. Badanie jest nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne.

8. Kolonoskopia

To badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego za pomocą specjalnej sondy. Sonda wyposażona jest w maleńką kamerę, dzięki której lekarz przeprowadzający badanie może obejrzeć wnętrze jelita grubego. Badanie to pozwala wykryć objawy chorób tego odcinka układu pokarmowego, czyli np. nieswoistego zapalenia jelit, polipów czy raka jelita grubego.

9. Badania kału na krew utajoną

To ważne badanie, które pozwala wykryć krwawienie z górnych części przewodu pokarmowego (np. z wrzodów żołądka czy dwunastnicy). Krew utajona to taka, która znajduje się w wydalanym kale, ale została wcześniej "strawiona" w dalszych częściach przewodu pokarmowego, więc nie widać jej gołym okiem (w przeciwieństwie do krwawienia np. z jelita grubego). Aby wykonać badanie będziesz musiała pobrać do jałowego pojemniczka próbkę kału a następnie zanieść ją do analizy w laboratorium medycznym.



10. Badanie ogólne moczu

To proste badanie daje wiele informacji o twoim zdrowiu. Dzięki niemu będziesz mogła ocenić pracę swoich nerek, wykryć choroby pęcherza, dróg moczowych, wątroby czy cukrzycę. Próbkę do badania możesz pobrać sama, najlepiej z porannego moczu (musisz być na czczo!). Mocz zbierz do wyjałowionego pojemniczka (do kupienia w aptece) i zanieś do laboratorium diagnostycznego. Koszt takiego badania to zwykle kilkanaście złotych.

11. Densytometria

Badanie to pozwali ocenić tzw. gęstość twoich kości. To szybkie, proste i bezbolesne badanie wykorzystujące niskie dawki promieniowania X (stanowiące 1/10 dawki używanej przy RTG klatki piersiowej), podczas którego lekarz oceni stan zdrowia twoich kości. Dzięki niemu dowiesz się, czy jesteś w grupie ryzyka zachorowania na osteoporozę.

12. Kontrola stomatologiczna

O tym, że wszystkie ubytki i choroby dziąseł należy leczyć na bieżąco, z pewnością nie trzeba nikomu przypominać. Jednak nawet jeśli nie dzieje się nic złego, raz na pól roku wybierz się na wizytę kontrolną. Podczas takiej wizyty lekarz skontroluje stan twojego uzębienia i zdrowie dziąseł. To także dobra okazja do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, np. zdjęcia kamienia nazębnego czy fluoryzacji.

13. Kontrola wzroku u okulisty

Nawet jeśli nie masz problemów ze wzrokiem, warto żebyś raz na dwa lata wybrała się na wizytę kontrolną u okulisty. Podczas niej lekarz nie tyko oceni ostrość widzenia, ale też m.in. zbada dno oka czy ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. na podstawie wyników badani oceni ryzyko rozwoju chorób oczu i wzroku i, jeśli będzie taka potrzeba, zaleci odpowiednią metodę leczenia.



