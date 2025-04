Spis treści:

COVID-19 może pozostawić po sobie ślad w postaci różnych dolegliwości. Jak podkreśla dr n. med. Tomasz Anyszek, internista, specjalista diagnostyki laboratoryjnej i zdrowia publicznego, niektóre objawy związane z infekcją koronawirusem utrzymują się tygodniami lub nawet miesiącami po wyzdrowieniu. Stąd wiele osób nie czuje się w pełni dobrze, nawet jeśli zakażenie ma już za sobą. Wykonanie badań kontrolnych po COVID-19 jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ pozwala ocenić stan zdrowia po zakażeniu koronawirusem.

Po COVID-19 mogą utrzymywać się takie objawy, jak:

Zamiast czekać aż dolegliwości ustąpią same, najlepiej sprawdzić, czy organizm prawidłowo pracuje, wykonując podstawowe badania.

Badania zalecane po COVID-19:

Rozsądnym pomysłem wydaje się wykonanie badań laboratoryjnych po przechorowaniu COVID-19, aby móc ocenić stan zdrowia po zwalczeniu infekcji. Podwyższone wartości enzymów mogą wskazywać na uszkodzenia narządowe: LDH (płuca), ALT i AST (wątroba), podwyższona kreatynina i obniżone eGFR wskazują na niewydolność nerek. TSH służy do oceny funkcjonowania tarczycy, a troponina i BNP pozwalają zdiagnozować uszkodzenie mięśnia sercowego. Wyniki morfologii krwi i CRP są istotne w ocenie obecności przetrwałego stanu zapalnego, który również może przyczyniać się do uszkodzenia organów wewnętrznych - wymienia dr n. med. Tomasz Anyszek.

Jak wyjaśnia ekspert, jednym z procesów opisywanych w ciężkich przypadkach COVID-19 jest aktywacja wykrzepiania w naczyniach krwionośnych – zarówno dużych, jak i małych. W pierwszym przypadku może to prowadzić w krańcowych przypadkach do zawału serca lub udaru mózgu, w drugim – do uszkodzeń różnych narządów. Markerem procesu wykrzepiania jest podwyższenie stężenia D-dimerów we krwi (czytaj: D-dimery po COVID-19).

Po COVID-19 warto wykonać ilościowe oznaczenie przeciwciał w klasie IgG przeciw białku S wirusa SARS-CoV-2. Ich obecność w wysokim stężeniu wskazuje na odporność na powtórne zakażenie - mówi dr n. med. Tomasz Anyszek.

Gdy po przebytej infekcji COVID-19 występują dolegliwości, trzeba skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, który zleci na podstawie wywiadu odpowiednie badania. Badania obrazowe, takie jak RTG klatki piersiowej lub tomografia, nie powinny być wykonywane na własną rękę, lecz po konsultacji z lekarzem.

Badania kontrolne po przejściu zakażenia koronawirusem są bezpłatne, jeśli są wykonywane na podstawie skierowania lekarskiego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badania możemy również wykonać komercyjnie. Wówczas w zależności od rodzaju procedury, a także placówki, ceny mogą się różnić. Niektóre kliniki oferują gotowe pakiety badań po COVID-19: od podstawowych po szeroki zakres różnorodnych testów kontrolnych. Średnio koszt pakietów waha się od 200 do 800 zł.

Przybliżone ceny za poszczególne badania wykonywane prywatnie to:

morfologia – ok. 10 zł,

badanie ogólne moczu – ok. 10 zł,

elektrolity – ok. 10 zł,

oznaczenie witaminy D – 100–200 zł,

próby wątrobowe – 25-40 zł,

echo serca – 130-200 zł,

badanie Holtera EKG – 150-250 zł,

badanie USG Doppler – 100-300 zł,

RTG klatki piersiowej – 50-100 zł,

tomografia klatki piersiowej – 300-400 zł.

