30 maja 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Koalicja ta została zawiązana, aby pomóc kobietom walczyć o ich zdrowie. Jej celem jest zmniejszenie do 2020 r. o połowę liczby osób umierających na raka szyjki macicy. Program polega na przekonywaniu kobiet do tego, że nie warto odkładać cytologii na później. Jest ona w 100% bezpiecznym i bezbolesnym badaniem, które, przy całej swojej prostocie, może uratować nasze życie. Koalicja chce propagować wśród kobiet wiedzę na ten temat, aby zmienić dotychczasowe podejście większości kobiet. Do grona osób popierających Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy dołączyła Sylwia Gliwa – aktorka grająca m.in. w popularnym i lubianym serialu "Na Wspólnej" i serialu "Pierwsza Miłość". Wcześniej Koalicję RSM, działającą pod hasłem „Niech żyją kobiety!!!, poparły już m.in.: Katarzyna Dowbor, Jolanta Fajkowska, Posłanka Beata Libera-Małecka, Irena Eris, Katarzyna Grochola. Wsparcie takich akcji przez znane osoby jest bardzo ważne, gdyż w dzisiejszych czasach osoby publiczne mają wielki wpływ na społeczeństwo, posiadają większą siłę przekazu niż zwykła ulotka informująca o badaniu. Dodatkowo pomagają one przyciągnąć uwagę większej liczby osób.

Profilaktyka może zdziałać cuda

Dla większości ludzi słowo rak brzmi jak wyrok. Nic bardziej mylnego. Odpowiednio wcześnie wykryty może być nawet w 100% wyleczalny! Żeby jednak tak się stało, trzeba być świadomym, że nie jest to choroba, która może dotknąć wszystkim, poza nami. Wszystkie kobiety muszą zdawać sobie sprawę, że rak szyjki macicy może zagrażać każdej z nas. Dlatego tak ważne jest regularne poddawanie się badaniom. Jak mówi aktorka, Sylwia Gliwa, poświecenie sobie dwóch godzin raz na pół roku w celu wykonania cytologii to nic, w porównaniu do czasu, jaki poświęcamy dzieciom, mężowi i obowiązkom domowym. Kiedy już wiemy, że mamy raka szyjki macicy najważniejsze jest to, aby nie panikować. Najważniejsza jest wtedy konsultacja z lekarzem wyników badań, zgłoszenie się na kolposkopię, później na histopatologię. To badania niezbędne do tego, by określić zaawansowanie zmian, a następnie usunąć je we właściwy sposób. Histeria w niczym tu nie pomaga. Wcześnie wykrywając RSM możemy go usunąć i o nim zapomnieć.

Dobry lekarz to podstawa

Sama Sylwia Gliwa przyznaje, że od 8 lat chodzi do tego samego lekarza i bardzo sobie chwali takie rozwiązanie. Lekarz, który prowadzi nas od dłuższego czasu, wie o nas praktycznie wszystko. Ma wgląd do naszej karty zdrowia, zna przebieg wszystkich chorób, wie kiedy jakie badania wykonywałyśmy i zna ich wyniki. Często to on może nam przypomnieć o powinności wykonania lub powtórzenia jakiegoś nawet rutynowego badania. Dodatkowo człowiek, który zna nas tyle lat, ma nasze zaufanie, dzięki czemu czujemy się pewniej. Ważne jest, aby móc zaufać swojemu ginekologowi i nie bać się podzielić z nim wszystkim naszymi ewentualnymi wątpliwościami. Swojego lekarza nie należy się wstydzić, gdyż najmniejsza informacja może okazać się bardzo cenna i pomóc nam uratować nasze życie.

