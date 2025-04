O tym koniecznie pamiętaj w tym roku:

W tym roku postaw przede wszystkim na profilaktykę. Zanotuj, że z okazji urodzin wykonasz mammografię, cytologię lub USG piersi . To prezent nie tylko dla ciebie, ale i twojej rodziny!

. To prezent nie tylko dla ciebie, ale i twojej rodziny! Pamiętaj też samobadaniu piersi co miesiąc (rób to w tym samym dniu cyklu, najlepiej w kilka dni po miesiączce). Tutaj znajdziesz dokładny instruktaż, jak zrobić badanie piersi w domu.

(rób to w tym samym dniu cyklu, najlepiej w kilka dni po miesiączce). Tutaj znajdziesz dokładny instruktaż, jak zrobić badanie piersi w domu. Na początku roku znajdź też czas na wizytę profilaktyczną u lekarza. Doktor da ci skierowania na badania dostosowane do twojego wieku i kondycji. Wykonaj je i wróć z wynikami na kontrolę! Jeśli lekarz zaleci ci jakieś zabiegi, wybierz na nie dobrą porę roku, aby zminimalizować ryzyko powikłań – więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

Ponadto przygotowaliśmy dla ciebie informacje o tym, kiedy będziesz mogła wykonać niektóre badania za darmo oraz o jakich kwestiach zdrowotnych powinnaś pamiętać w tym roku. Jeśli weźmiesz sobie do serca te rady i dodatkowo postanowisz zdrowiej się odżywiać, więcej ruszać i wysypiać się, możesz mieć pewność, że rok 2016 zaliczysz do udanych!

Twój plan zdrowia na 2016 rok:

Wiosna

Coraz cieplejsze dni sprawiają, że mamy większą chęć na aktywność. Wykorzystaj to i zacznij regularnie ćwiczyć! A może postanowisz zrzucić brzuszek? Sprawdź, o czym jeszcze warto teraz pomyśleć.

Od jakiegoś czasu masz podejrzany kaszel? 24 marca przypada Światowy Dzień Walki z Gruźlicą . W wielu ośrodkach można wtedy wykonać bezpłatne prześwietlenie dróg oddechowych.

. W wielu ośrodkach można wtedy wykonać bezpłatne prześwietlenie dróg oddechowych. Wczesną wiosną najlepiej poddać się zabiegowi usuwania podejrzanych znamion oraz rozszerzonych naczynek krwionośnych (tzw. pajączków). W tym czasie panują bowiem najlepsze warunki atmosferyczne (nie jest ani za gorąco, ani za zimno) sprzyjające szybkiemu powrotowi do zdrowia.

oraz rozszerzonych naczynek krwionośnych (tzw. pajączków). W tym czasie panują bowiem najlepsze warunki atmosferyczne (nie jest ani za gorąco, ani za zimno) sprzyjające szybkiemu powrotowi do zdrowia. Jeśli nie masz w planach zabiegów, ale twoja skóra usiana jest pieprzykami, powinnaś się zbadać. Możesz to zrobić w pierwszy poniedziałek maja. Tego dnia bowiem obchodzony jest Melanoma Day, czyli dzień zapobiegania czerniakowi. W tym terminie organizowane są bezpłatne badania skóry. Informacje, kiedy i gdzie będą one przeprowadzane, znajdziesz w lokalnej prasie i internecie.

Lato

To czas wypoczynku. Warto go tak zaplanować, by nie tylko poprawił nasze samopoczucie, ale przyniósł wymierne skutki zdrowotne!

W czerwcu pomyśl o szczepieniach . Są one niezbędne, nie tylko wówczas, gdy wybierasz się w tropiki. Jeśli twoje dzieci jadą na obóz lub kolonie, warto je zaszczepić przeciw WZW typu A (tzw. żółtaczka pokarmowa) oraz meningokokom.

. Są one niezbędne, nie tylko wówczas, gdy wybierasz się w tropiki. Jeśli twoje dzieci jadą na obóz lub kolonie, warto je zaszczepić przeciw WZW typu A (tzw. żółtaczka pokarmowa) oraz meningokokom. Wybierz takie miejsce na wypoczynek, abyś przy okazji poprawiła stan swojego zdrowia . Np. pobyt nad morzem polecany jest osobom, zestresowanym, a także tym, które często cierpią na schorzenia układu oddechowego, łatwo się przeziębiają. Z kolei wakacje w górach dobrze zrobią m.in. chorym na astmę i atopowe zapalenie skóry.

. Np. pobyt nad morzem polecany jest osobom, zestresowanym, a także tym, które często cierpią na schorzenia układu oddechowego, łatwo się przeziębiają. Z kolei wakacje w górach dobrze zrobią m.in. chorym na astmę i atopowe zapalenie skóry. 27 czerwca to Światowy Dzień Spirometrii . Dzięki temu badaniu masz okazję sprawdzić, jak pracuje twój układ oddechowy.

. Dzięki temu badaniu masz okazję sprawdzić, jak pracuje twój układ oddechowy. Wakacje to także pora, gdy zdarza nam się... zaszaleć. Przytrafia ci się przygodny seks? Dbaj o ochronę przed chorobami, np. AIDS, wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Wymagaj, by partner używał prezerwatywy.

np. AIDS, wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Wymagaj, by partner używał prezerwatywy. I jeszcze jedna rada – pamiętaj o skórze! Chroń ja przed promieniami słonecznymi, stosując kremy z filtrem.

Jesień

Powakacyjne miesiące kojarzą nam się tylko z infekcjami. Czas to zmienić, bo to również czas profilaktyki.

Zapobiegaj przeziębieniu i grypie . Od września zacznij wzmacniać odporność. Codziennie pij tran, spaceruj, aby dostarczyć organizmowi witaminy D. Jedz dużo owoców i warzyw. Najpóźniej w listopadzie zaszczep się przeciw grypie.

. Od września zacznij wzmacniać odporność. Codziennie pij tran, spaceruj, aby dostarczyć organizmowi witaminy D. Jedz dużo owoców i warzyw. Najpóźniej w listopadzie zaszczep się przeciw grypie. We wrześniu przypada Światowy Dzień Serca . Skorzystaj w tym dniu z bezpłatnych badań (EKG, ciśnienia, poziomu cholesterolu i cukru we krwi).

. Skorzystaj w tym dniu z bezpłatnych badań (EKG, ciśnienia, poziomu cholesterolu i cukru we krwi). Październik tradycyjnie jest obchodzony jako miesiąc profilaktyki raka piersi . W tym czasie będzie można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych oraz USG.

. W tym czasie będzie można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych oraz USG. W pierwszych dniach października możesz po obniżonej cenie zaszczepić się przeciwko żółtaczce typu A i B.

Zima

W mroźne dni pamiętaj o ciepłym ubraniu i dobrych butach na niskim obcasie oraz nieśliskiej podeszwie! Nawet na prostej drodze łatwo o upadek, gdy jest oblodzona! Co jeszcze jest ważnego zimą?

Jeśli ty albo twoje dziecko cierpicie na alergię, zwłaszcza na pyłki (wziewną), zima to najlepszy czas, by zacząć zabiegi odczulania . Polegają one na podawaniu (doustnie lub w zastrzykach) niewielkich, a następnie rosnących dawek substancji, które powodują uczulenie.

. Polegają one na podawaniu (doustnie lub w zastrzykach) niewielkich, a następnie rosnących dawek substancji, które powodują uczulenie. Zimą powinnaś zacząć cykl szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu . Dzięki temu zapewnisz sobie pełną ochronę przed wiosną, kiedy kleszcze zaczynają żerować. Należy przyjąć trzy dawki szczepionki (odstępy między dawkami określa producent preparatu).

. Dzięki temu zapewnisz sobie pełną ochronę przed wiosną, kiedy kleszcze zaczynają żerować. Należy przyjąć trzy dawki szczepionki (odstępy między dawkami określa producent preparatu). 1 grudnia przypada Światowy Dzień Walki z AIDS. Tego dnia możesz bezpłatnie i bez skierowania zbadać krew na obecność wirusa HIV.

