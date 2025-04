Kolonoskopia – przygotowanie do badania, cena, wskazania

Kolonoskopia to badanie polegające na obrazowaniu wnętrza jelita grubego po wprowadzeniu do niego cienkiej elastycznej rurki, zakończonej kamerą. Kolonoskopia wymaga kilkudniowego przygotowania. Jest to badanie nieprzyjemne, jednak nieocenione w diagnostyce i leczeniu chorób jelita.