Nawet, jeśli czujesz się całkowicie zdrowa, warto robić regularne badania profilaktyczne. Sprawdź, jakie badania przesiewowe powinna zrobić każda kobieta po ukończeniu 35 lat!



Badania profilaktyczne dla kobiet 35 +

1. Samobadanie piersi

Palpacyjne badanie piersi to podstawa wczesnego wykrywania zmian w piersiach. Możesz je zrobić sama w domu, w dodatku całkowicie bezpłatnie! W ciągu zaledwie kilku masz szansę sprawdź, czy w twoich piersiach nie pojawiły się np. zgrubienia czy guzki. Badanie to powinnaś robić raz w miesiącu między 7 a 10 dniem cyklu (lub, jeśli miesiączkujesz nieregularnie, tego samego dnia każdego miesiąca). Tutaj znajdziesz ilustrowany przewodnik, jak krok po kroku wykonać samobadanie piersi.

2. Badanie krwi + kontrola hormonu tyreotropowego

Morfologia, poziomu cukru we krwi i lipidogram to badania, które opowiedzą ci o ogólnym stanie zdrowia twojego organizmu. Podczas jednego badania możesz sprawdzić, czy nie dolega ci niedokrwistość, cukrzyca, stan zapalny a nawet... choroba nowotworowa. Dodatkowo raz na dwa lata warto skontrolować pracę tarczycy, sprawdzając poziom hormonu tyreotropowego (TSH) we krwi.

3. Badanie ogólne moczu

To proste badanie daje wiele informacji o twoim zdrowiu. Dzięki niemu będziesz mogła ocenić pracę swoich nerek, wykryć choroby pęcherza, dróg moczowych, wątroby czy cukrzycę. Próbkę do badania możesz pobrać sama, najlepiej z porannego moczu (musisz być na czczo!). Mocz zbierz do wyjałowionego pojemniczka (do kupienia w aptece) i zanieś do laboratorium diagnostycznego. Koszt takiego badania to zwykle kilkunaście złotych.

4. USG piersi

Nawet, jeśli w samobadaniu piersi nie wyczułaś niczego niepokojącego, raz w roku warto zrobić profilaktyczne USG piersi. Dzięki niemu dowiesz się, czy w strukturze twoich piersi i okolicznych węzłów chłonnych nie pojawiły się żadne zmiany. Badanie jest całkowicie bezbolesne i trwa zaledwie kilkanaście minut.

5. USG ginekologiczne

USG ginekologiczne pozwala ocenić stan narządów tzw. miednicy mniejszej, czyli pochwy, macicy, jajników i jajowodów. Może być wykonane przezbrzusznie (sondę przykłada się na zewnątrz do skóry brzucha), transwaginalnie (poprzez wprowadzenie niewielkiej sondy do wnętrza pochwy) lub doodbytniczo (np. u pacjentek, które nigdy jeszcze nie współżyły). Choć może wydawać się inaczej, badanie to jest całkowicie bezbolesne!

6. Cytologia

Ciężko uwierzyć, że nadal tyle kobiet nie robi regularnie cytologii... A przecież to jedno z najprostszych badań, pozwalających wcześnie wykryć objawy raka szyjki macicy! Podczas badania ginekologicznego lekarz pobiera niewielką ilość tkanek ze ścianki szyjki macicy, które następnie są analizowane pod kątem obecności zmian nowotworowych. Warto wiedzieć, że od niedawna ginekolodzy stosują nowy system oceny wyników cytologii.

7. Pomiar ciśnienia tętniczego

To kolejne badanie, które możesz zrobić sama w domu. Dzięki niemu zyskasz informacje o pracy swojego serca. Najprościej wykonać je elektronicznym ciśnieniomierzem, jednak i tu warto wiedzieć, jak prawidłowo zmierzyć ciśnienie krwi. Jeśli nie chcesz badać się sama, poproś o to podczas kolejnej wizyty u internisty lub lekarza pierwszego kontaktu.

8. Kontrola stomatologiczna

Aby cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem nie wystarczy dbać o prawidłową higienę jamy ustnej. Dwa razy w roku powinnaś wybrać się na wizytę kontrolą u dentysty. Podczas takiej kontroli stomatolog upewni się, że z twoimi zębami i dziąsłami nie dzieje się nic złego oraz może zlecić dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne, jak np. usuwanie kamienia nazębnego.

9. Kontrola wzroku

Raz na dwa lata warto wybrać się na wizytę kontrolną u okulisty. Podczas takiej wizyty lekarz oceni np. twoją ostrość widzenia, zbada dno oka czy ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Dzięki nim oceni ryzyko rozwoju chorób oczu i wzroku i, jeśli będzie taka potrzeba, zleci odpowiednią metodę leczenia.



